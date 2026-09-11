Top.Mail.Ru
Точка доступа Zyxel NebulaFlex Pro WAX630S (WAX630S-EU0101F) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Точка доступа Zyxel NebulaFlex Pro WAX630S (WAX630S-EU0101F)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Точка доступа Zyxel NebulaFlex Pro WAX630S (WAX630S-EU0101F) - фото 1
Точка доступа Zyxel NebulaFlex Pro WAX630S (WAX630S-EU0101F) - фото 2
Точка доступа Zyxel NebulaFlex Pro WAX630S (WAX630S-EU0101F) - фото 3
Точка доступа Zyxel NebulaFlex Pro WAX630S (WAX630S-EU0101F) - фото 4
Точка доступа Zyxel NebulaFlex Pro WAX630S (WAX630S-EU0101F) - фото 5
Точка доступа Zyxel NebulaFlex Pro WAX630S (WAX630S-EU0101F) - фото 6
Точка доступа Zyxel NebulaFlex Pro WAX630S (WAX630S-EU0101F) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
  • Точка доступа Zyxel NebulaFlex Pro WAX630S (WAX630S-EU0101F) - фото 1
  • Точка доступа Zyxel NebulaFlex Pro WAX630S (WAX630S-EU0101F) - фото 2
  • Точка доступа Zyxel NebulaFlex Pro WAX630S (WAX630S-EU0101F) - фото 3
  • Точка доступа Zyxel NebulaFlex Pro WAX630S (WAX630S-EU0101F) - фото 4
  • Точка доступа Zyxel NebulaFlex Pro WAX630S (WAX630S-EU0101F) - фото 5
  • Точка доступа Zyxel NebulaFlex Pro WAX630S (WAX630S-EU0101F) - фото 6
  • Точка доступа Zyxel NebulaFlex Pro WAX630S (WAX630S-EU0101F) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579274
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Размеры в упаковке, см
22х21х6
Вес, кг.
1

Описание товара Точка доступа Zyxel NebulaFlex Pro WAX630S (WAX630S-EU0101F)

Zyxel WAX630S предназначен для беспроводной сети с большим числом клиентов. Данная модель может работать в нескольких диапазонах, а также поддерживает стандарт 802.11ax и многопотоковую технологию MU-MIMO, за счет которых максимальная пропускная способность сети может достигать 2975 Мбит/с. Встроенные антенны с высоким коэффициентом усиления обеспечат стабильный сигнал и большую зону покрытия. Кроме того, точка доступа поддерживает различные протоколы безопасности, за счет которых ваша сеть будет надежно защищена от различных угроз. Настройка оборудования и управление его работой может осуществляться при помощи веб-интерфейса, мобильного приложения и других средств. Точка доступа Zyxel WAX630S выполнена в компактном корпусе и предназначена для использования внутри помещений. Комплектный набор креплений сделает монтаж простым и удобным.

Отзывы о товаре Точка доступа Zyxel NebulaFlex Pro WAX630S (WAX630S-EU0101F)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Описание
Zyxel WAX630S предназначен для беспроводной сети с большим числом клиентов. Данная модель может работать в нескольких диапазонах, а также поддерживает стандарт 802.11ax и многопотоковую технологию MU-MIMO, за счет которых максимальная пропускная способность сети может достигать 2975 Мбит/с. Встроенные антенны с высоким коэффициентом усиления обеспечат стабильный сигнал и большую зону покрытия. Кроме того, точка доступа поддерживает различные протоколы безопасности, за счет которых ваша сеть будет надежно защищена от различных угроз. Настройка оборудования и управление его работой может осуществляться при помощи веб-интерфейса, мобильного приложения и других средств. Точка доступа Zyxel WAX630S выполнена в компактном корпусе и предназначена для использования внутри помещений. Комплектный набор креплений сделает монтаж простым и удобным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Точка доступа Zyxel NebulaFlex Pro WAX630S (WAX630S-EU0101F) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...