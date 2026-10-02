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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 644562
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Описание товара Точка доступа HPE Aruba AP-565 (R4W43A)
Возможность подключения на открытом воздухе начального уровня в экологически сложных местах. Промышленная защита от перенапряжения. Выдерживает экстремальные температуры, постоянную влажность, осадки, переносимые по воздуху загрязняющие вещества, пыль, солевые брызги и скорость ветра до 165 миль в час. Поддерживает проводное и беспроводное подключение в одном устройстве с пропускной способностью беспроводной сети до 1.5 Гбит/с и 256 связанных клиентов на каждое радио. Обрабатывает несколько клиентов независимо от устройства или типа трафика, а также WPA3 и Enhanced Open повышают безопасность предприятия, а Client Match устраняет проблемы с липкими клиентами.
Возможность подключения на открытом воздухе начального уровня в экологически сложных местах. Промышленная защита от перенапряжения. Выдерживает экстремальные температуры, постоянную влажность, осадки, переносимые по воздуху загрязняющие вещества, пыль, солевые брызги и скорость ветра до 165 миль в час. Поддерживает проводное и беспроводное подключение в одном устройстве с пропускной способностью беспроводной сети до 1.5 Гбит/с и 256 связанных клиентов на каждое радио. Обрабатывает несколько клиентов независимо от устройства или типа трафика, а также WPA3 и Enhanced Open повышают безопасность предприятия, а Client Match устраняет проблемы с липкими клиентами.
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