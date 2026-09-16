Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco BE85(2-pack)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
21553 Мбит/с
Количество внешних антенн
8
Количество внутренних антенн
8
Количество портов LAN
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 530 руб.
В наличии
Код товара: 737767
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
87 530 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
модуль - 2 шт., адаптер питания х 2 шт., документация, кабель Ethernet, упаковка
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
21553 Мбит/с
Режим работы
маршрутизатор
Количество внешних антенн
8
Количество внутренних антенн
8
Количество портов LAN
4
Размещение
внутри помещения
Установка
настольная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х29х20
Вес, кг.
3.2
Описание товара Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco BE85(2-pack)
Точка доступа/ BE19000 Whole Home Mesh Wi-Fi 7 System(Tri-Band)
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
модуль - 2 шт., адаптер питания х 2 шт., документация, кабель Ethernet, упаковка
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
21553 Мбит/с
Режим работы
маршрутизатор
Количество внешних антенн
8
Количество внутренних антенн
8
Количество портов LAN
4
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Размещение
внутри помещения
Установка
настольная
Страна производитель
Китай
Точка доступа/ BE19000 Whole Home Mesh Wi-Fi 7 System(Tri-Band)
Купить Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco BE85(2-pack) - по цене 87530 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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