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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti AF-5XHD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti AF-5XHD

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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti AF-5XHD - фото 3
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti AF-5XHD - фото 4
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti AF-5XHD - фото 5
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti AF-5XHD - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti AF-5XHD - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti AF-5XHD - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti AF-5XHD - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti AF-5XHD - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti AF-5XHD - фото 5
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti AF-5XHD - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 293113
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
8.88

Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti AF-5XHD

AirFiber 5X HD – новинка в серии скоростных радиомостов airFiber. Модель отличается увеличенной шириной канала и улучшенной избирательностью радиочасти, благодаря чему удалось значительно повысить дальность связи и скорость соединения.



Теги товара: 5 ГГц

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Ubiquiti AF-5XHD




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Описание
AirFiber 5X HD – новинка в серии скоростных радиомостов airFiber. Модель отличается увеличенной шириной канала и улучшенной избирательностью радиочасти, благодаря чему удалось значительно повысить дальность связи и скорость соединения.


Теги товара: 5 ГГц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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