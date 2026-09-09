Wi-Fi точка доступа Ubiquiti AF-5XHD
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 293113
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
8.88
Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti AF-5XHD
AirFiber 5X HD – новинка в серии скоростных радиомостов airFiber. Модель отличается увеличенной шириной канала и улучшенной избирательностью радиочасти, благодаря чему удалось значительно повысить дальность связи и скорость соединения.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
AirFiber 5X HD – новинка в серии скоростных радиомостов airFiber. Модель отличается увеличенной шириной канала и улучшенной избирательностью радиочасти, благодаря чему удалось значительно повысить дальность связи и скорость соединения.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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