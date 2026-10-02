Точка доступа D-Link DWL-8720AP/UN/A1A
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
нет
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 636126
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
нет
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х28х17
Вес, кг.
3.3
Описание товара Точка доступа D-Link DWL-8720AP/UN/A1A
Унифицированная беспроводная точка доступа предназначена для организации масштабируемых беспроводных сетей на предприятиях малого и среднего бизнеса. DWL-8720AP поддерживает стандарт беспроводной связи 802.11ac Wave 2 и одновременную работу в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, что позволяет применять точку доступа для решения широкого ряда сетевых задач, в том числе требовательных к пропускной способности.
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
нет
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Унифицированная беспроводная точка доступа предназначена для организации масштабируемых беспроводных сетей на предприятиях малого и среднего бизнеса. DWL-8720AP поддерживает стандарт беспроводной связи 802.11ac Wave 2 и одновременную работу в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, что позволяет применять точку доступа для решения широкого ряда сетевых задач, в том числе требовательных к пропускной способности.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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