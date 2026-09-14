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Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco BE85(1-pack) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco BE85(1-pack)

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
21553 Мбит/с
Количество внутренних антенн
8
Количество портов LAN
4
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco BE85(1-pack) - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco BE85(1-pack) - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco BE85(1-pack) - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco BE85(1-pack) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 270 руб. 
Начислим 693 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737766
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco BE85(1-pack)
43 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
модуль, адаптер питания, документация, кабель Ethernet, упаковка
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
21553 Мбит/с
Режим работы
маршрутизатор
Количество внутренних антенн
8
Количество портов LAN
4
Размещение
внутри помещения
Установка
настольная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х23х21
Вес, кг.
3.5

Описание товара Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco BE85(1-pack)

MESH-комплект TP-Link Deco BE85 может одновременно подключать беспроводную и проводную транзитную сеть к каждому устройству. Более того, благодаря технологии WiFi 7 MLO скорость агрегирования беспроводной и проводной транзитной сети системы увеличивается. Таким образом, это значительно повышает общую пропускную способность и снижает задержку, обеспечивая более широкое покрытие с более стабильными и надежными соединениями. Оснащенный двумя портами WAN/LAN 10 Гбит/с — одним портом RJ45 и комбинированным портом RJ45/SFP+ — Deco BE85 обеспечивает гибкую поддержку как оптоволоконных, так и медных соединений. Дополнительные порты 2,5 Гбит/с и порт USB 3.0 делают его идеальным решением для будущего.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco BE85(1-pack)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
модуль, адаптер питания, документация, кабель Ethernet, упаковка
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
21553 Мбит/с
Режим работы
маршрутизатор
Количество внутренних антенн
8
Количество портов LAN
4
Размещение
внутри помещения
Развернуть
Установка
настольная
Страна производитель
Китай
Описание
MESH-комплект TP-Link Deco BE85 может одновременно подключать беспроводную и проводную транзитную сеть к каждому устройству. Более того, благодаря технологии WiFi 7 MLO скорость агрегирования беспроводной и проводной транзитной сети системы увеличивается. Таким образом, это значительно повышает общую пропускную способность и снижает задержку, обеспечивая более широкое покрытие с более стабильными и надежными соединениями. Оснащенный двумя портами WAN/LAN 10 Гбит/с — одним портом RJ45 и комбинированным портом RJ45/SFP+ — Deco BE85 обеспечивает гибкую поддержку как оптоволоконных, так и медных соединений. Дополнительные порты 2,5 Гбит/с и порт USB 3.0 делают его идеальным решением для будущего.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco BE85(1-pack) - по цене 43270 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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