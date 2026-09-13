Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Pro-Wall
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Pro-Wall
Точка доступа Ubiquiti UniFi U7-Pro-Wall создаёт беспроводную сеть в офисах, кафе и жилых помещениях. Она работает в трёх диапазонах Wi-Fi, позволяя обслуживать множество устройств с высокой скоростью передачи данных. Устройство монтируется на стену и адаптировано для разных климатических условий. Какова скорость передачи данных Ubiquiti UniFi U7-Pro-Wall? Трёхдиапазонный Wi-Fi с поддержкой стандартов Wi-Fi 7 (BE) даёт суммарную скорость до 10688 Мбит/с. Одновременно подключается до 300 устройств, что важно для офисов и общественных пространств с высокой плотностью пользователей. Почему важны три частотных диапазона 2.4, 5 и 6 ГГц? Работа в трёх диапазонах распределяет нагрузку и снижает помехи. Диапазон 2.4 ГГц обеспечивает широкое покрытие, 5 ГГц — высокую скорость на средних расстояниях, 6 ГГц — максимальную пропускную способность для современных устройств. Это улучшает стабильность соединения и снижает задержки. Как технологии MU-MIMO и Beamforming влияют на работу сети? MU-MIMO передаёт данные нескольким устройствам одновременно, ускоряя обмен и сокращая время ожидания. Beamforming направляет сигнал на подключённые устройства, повышая качество связи и расширяя зону покрытия, что полезно в помещениях с препятствиями. Для чего нужен Ethernet-порт с поддержкой 1000BASE-T? Гигабитный Ethernet-порт создаёт стабильное и быстрое подключение точки доступа к сети, снижая задержки и увеличивая пропускную способность при передаче данных между точкой доступа и маршрутизатором или коммутатором. Как управлять точкой доступа Ubiquiti UniFi U7-Pro-Wall? Управление доступно через web-интерфейс, контроллер или мобильное приложение, что упрощает настройку и контроль сети удалённо без физического доступа к устройству.
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