Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP17 Outdoor AP (R2X11A) белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 407930
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
5.58
Описание товара Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP17 Outdoor AP (R2X11A) белый
Точка доступа HPE R2X11A Aruba Instant On Outdoor AP17 обеспечивает беспроводную связь в 2 диапазонах 2.4/5 ГГц стандарта IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, максимальная пропускная способность диапазона 867 Мб/с, поддерживает питание по PoE.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 30 890 руб.7723 руб. в СплитWi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Outdoor
-
В наличииЦена 30 950 руб.7738 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP770
-
В наличииЦена 36 020 руб.9005 руб. в СплитWi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-pro Max
-
В наличииЦена 38 200 руб.9550 руб. в СплитТочка доступа Ubiquiti U6-ENTERPRISE
-
В наличииЦена 43 890 руб.10973 руб. в СплитWi-Fi точка доступа TP-Link Deco BE85(1-pack)
-
В наличииЦена 43 990 руб.10998 руб. в СплитLTE-роутер MikroTik LHGGM&EG18-EA
-
В наличииЦена 53 490 руб.13373 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Mesh 5-pack (UAP-AC-M-5...
-
В наличииЦена 88 800 руб.22200 руб. в СплитWi-Fi точка доступа TP-Link Deco BE85(2-pack)
Точка доступа HPE R2X11A Aruba Instant On Outdoor AP17 обеспечивает беспроводную связь в 2 диапазонах 2.4/5 ГГц стандарта IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, максимальная пропускная способность диапазона 867 Мб/с, поддерживает питание по PoE.
Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP17 Outdoor AP (R2X11A) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP17 Outdoor AP (R2X11A) белый