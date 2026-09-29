Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-EU белый
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-EU белый
UniFi AP AC PRO следует выбирать в случае, если вам необходимо получить максимальную пропускную способность беспроводной сети. Примененная антенная схема MIMO 3?3 обеспечивает рекордную скорость передачи данных — 1300 мб/сек для диапазона 5 ГГц и 450 мб/сек для диапазона 2.4 ГГц. Точка выполнена из современных материалов. Для подключения к проводной сети точка доступа имеет два гигабитных Ethernet порта с поддержкой питания по технологии PoE. Имеется в UniFi AP AC PRO также и USB порт для подключения совместимого оборудования. Фирменный программный комплекс UniFi Controller позволяет создавать на основе точек доступа UniFi AP AC PRO высокопроизводительную сеть, состоящую из множества устройств с поддержкой так называемого «бесшовного» роуминга. В процессе перемещения между точками доступа в такой сети переключение будет происходить автоматически и без обрыва связи, что особенно важно, если вы часто используете скайп или интенсивно обмениваетесь данными, передавая крупные файлы.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 250 руб.4063 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti LiteBeam 5AC LR (LBE-5AC-LR)
-
В наличииЦена 16 340 руб.4085 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik RBD25G-5HPACQD2HPND
-
В наличииЦена 17 020 руб.4255 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP720
-
В наличииЦена 17 330 руб.4333 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti NS-5AC-EU
-
В наличииЦена 19 550 руб.4888 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-MESH
-
В наличииЦена 20 040 руб.5010 руб. в СплитТочка доступа Ubiquiti U6-Pro (U6-Pro)
-
В наличииЦена 21 470 руб.5368 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik cAPGi-5HaxD2HaxD&EG12-E
-
В наличииЦена 21 610 руб.5403 руб. в СплитWi-Fi точка доступа UBIQUITI U6-Mesh-Pro
-
В наличииЦена 23 510 руб.5878 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP683 UR
-
В наличииЦена 27 200 руб.6800 руб. в СплитWi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Outdoor
-
В наличииЦена 30 570 руб.7643 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP770
-
В наличииЦена 31 550 руб.7888 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti RP-5AC-Gen2
Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-EU белый