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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-EU белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-EU белый

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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-EU белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество портов LAN
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 860 руб. 
Начислим 270 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 257458
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-EU белый
16 860 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество портов LAN
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х25х6
Вес, кг.
1.17

Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-EU белый

UniFi AP AC PRO следует выбирать в случае, если вам необходимо получить максимальную пропускную способность беспроводной сети. Примененная антенная схема MIMO 3?3 обеспечивает рекордную скорость передачи данных — 1300 мб/сек для диапазона 5 ГГц и 450 мб/сек для диапазона 2.4 ГГц. Точка выполнена из современных материалов. Для подключения к проводной сети точка доступа имеет два гигабитных Ethernet порта с поддержкой питания по технологии PoE. Имеется в UniFi AP AC PRO также и USB порт для подключения совместимого оборудования. Фирменный программный комплекс UniFi Controller позволяет создавать на основе точек доступа UniFi AP AC PRO высокопроизводительную сеть, состоящую из множества устройств с поддержкой так называемого «бесшовного» роуминга. В процессе перемещения между точками доступа в такой сети переключение будет происходить автоматически и без обрыва связи, что особенно важно, если вы часто используете скайп или интенсивно обмениваетесь данными, передавая крупные файлы.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-EU белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество портов LAN
2
Страна производитель
Китай
Описание
UniFi AP AC PRO следует выбирать в случае, если вам необходимо получить максимальную пропускную способность беспроводной сети. Примененная антенная схема MIMO 3?3 обеспечивает рекордную скорость передачи данных — 1300 мб/сек для диапазона 5 ГГц и 450 мб/сек для диапазона 2.4 ГГц. Точка выполнена из современных материалов. Для подключения к проводной сети точка доступа имеет два гигабитных Ethernet порта с поддержкой питания по технологии PoE. Имеется в UniFi AP AC PRO также и USB порт для подключения совместимого оборудования. Фирменный программный комплекс UniFi Controller позволяет создавать на основе точек доступа UniFi AP AC PRO высокопроизводительную сеть, состоящую из множества устройств с поддержкой так называемого «бесшовного» роуминга. В процессе перемещения между точками доступа в такой сети переключение будет происходить автоматически и без обрыва связи, что особенно важно, если вы часто используете скайп или интенсивно обмениваетесь данными, передавая крупные файлы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-EU белый - данный товар вы можете купить по цене 16860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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