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Wi-Fi точка доступа MikroTik SXTsq Lite5 (RBSXTSQ5ND) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа MikroTik SXTsq Lite5 (RBSXTSQ5ND)

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Wi-Fi точка доступа MikroTik SXTsq Lite5 (RBSXTSQ5ND) - фото 1
Wi-Fi точка доступа MikroTik SXTsq Lite5 (RBSXTSQ5ND) - фото 2
Wi-Fi точка доступа MikroTik SXTsq Lite5 (RBSXTSQ5ND) - фото 3
Wi-Fi точка доступа MikroTik SXTsq Lite5 (RBSXTSQ5ND) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik SXTsq Lite5 (RBSXTSQ5ND) - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik SXTsq Lite5 (RBSXTSQ5ND) - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik SXTsq Lite5 (RBSXTSQ5ND) - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik SXTsq Lite5 (RBSXTSQ5ND) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 920 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 257498
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Wi-Fi точка доступа MikroTik SXTsq Lite5 (RBSXTSQ5ND)
4 920 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
300

Описание товара Wi-Fi точка доступа MikroTik SXTsq Lite5 (RBSXTSQ5ND)

Точка доступа Mikrotik SXTsq Lite5 – компактное устройство, применяемое для создания сетей Wi-Fi. Она оснащается двумя мощными встроенными антеннами, имеющими коэффициент усиления 12 dBi. Выходная мощность установленного передатчика – 20 dBm. Благодаря этому обеспечивается большая зона покрытия сигналом. Модель Mikrotik SXTsq Lite5 использует стандарт шифрования WPA2 для защиты соединения. Трансляция сигнала происходит на частоте 5 ГГц. Пиковая скорость передачи данных – 600 Мбит/с. Достигается высокая пропускная способность, можно полноценно работать в беспроводной сети. Управление оборудованием осуществляется с помощью Web-интерфейса. В специальной панели можно легко выполнить настройку. Дополнительно предоставляется интерфейс командной строки, если вы предпочитаете такой способ взаимодействия с техникой. Точка доступа получает электрическую энергию по интернет-кабелю. Для этой цели производитель реализовал в ней поддержку PoE. Вместе с оборудованием поставляется блок питания и PoE-инжектор, крепление для его размещения.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа MikroTik SXTsq Lite5 (RBSXTSQ5ND)

Источник: Яндекс Маркет
14.10.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар отличный. Настраивается несложно, если до этого уже был опыт работы с микротиком. Соединение точка-точка работает отлично)



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа Mikrotik SXTsq Lite5 – компактное устройство, применяемое для создания сетей Wi-Fi. Она оснащается двумя мощными встроенными антеннами, имеющими коэффициент усиления 12 dBi. Выходная мощность установленного передатчика – 20 dBm. Благодаря этому обеспечивается большая зона покрытия сигналом. Модель Mikrotik SXTsq Lite5 использует стандарт шифрования WPA2 для защиты соединения. Трансляция сигнала происходит на частоте 5 ГГц. Пиковая скорость передачи данных – 600 Мбит/с. Достигается высокая пропускная способность, можно полноценно работать в беспроводной сети. Управление оборудованием осуществляется с помощью Web-интерфейса. В специальной панели можно легко выполнить настройку. Дополнительно предоставляется интерфейс командной строки, если вы предпочитаете такой способ взаимодействия с техникой. Точка доступа получает электрическую энергию по интернет-кабелю. Для этой цели производитель реализовал в ней поддержку PoE. Вместе с оборудованием поставляется блок питания и PoE-инжектор, крепление для его размещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар отличный. Настраивается несложно, если до этого уже был опыт работы с микротиком. Соединение точка-точка работает отлично)


Wi-Fi точка доступа MikroTik SXTsq Lite5 (RBSXTSQ5ND) - по цене 4920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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