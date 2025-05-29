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Wi-Fi точка доступа MikroTik RBCAP2ND белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа MikroTik RBCAP2ND белый

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Wi-Fi точка доступа MikroTik RBCAP2ND белый - фото 1
Wi-Fi точка доступа MikroTik RBCAP2ND белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik RBCAP2ND белый - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik RBCAP2ND белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 030 руб. 
Начислим 86 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 257430
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi точка доступа MikroTik RBCAP2ND белый
5 030 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
550

Описание товара Wi-Fi точка доступа MikroTik RBCAP2ND белый

Mikrotik cAP 2nD - компактная и изящная потолочная точка доступа с частотой 2.4GHz. Благодаря незаметному дизайну, идеально впишется в окружающую среду дома, офиса, отеля, аэропорта, торгового центра и т.д. cAP-2nD поддерживает стандарт 802.11b/g/n и может питаться от POE. Идеально работает с MikroTik CAPsMAN (AP system manager, который позволяет контролировать все Ваши AP устройства из одного места).

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа MikroTik RBCAP2ND белый

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Без замечаний, всё работает
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2024
Руслан Х.

Достоинства:


Комментарий:
Микротик он и в Африке микротик, надежен как автомат калашникова, отличная точка доступа, обновил систему до актуальной , настроил быстренько и все отлично работает. К покупке рекомендую!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Описание
Mikrotik cAP 2nD - компактная и изящная потолочная точка доступа с частотой 2.4GHz. Благодаря незаметному дизайну, идеально впишется в окружающую среду дома, офиса, отеля, аэропорта, торгового центра и т.д. cAP-2nD поддерживает стандарт 802.11b/g/n и может питаться от POE. Идеально работает с MikroTik CAPsMAN (AP system manager, который позволяет контролировать все Ваши AP устройства из одного места).
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Без замечаний, всё работает
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2024
Руслан Х.

Достоинства:


Комментарий:
Микротик он и в Африке микротик, надежен как автомат калашникова, отличная точка доступа, обновил систему до актуальной , настроил быстренько и все отлично работает. К покупке рекомендую!


Wi-Fi точка доступа MikroTik RBCAP2ND белый - данный товар вы можете купить по цене 5030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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