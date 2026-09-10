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Wi-Fi роутер MikroTik Groove 52 (RBGROOVE52HPN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер MikroTik Groove 52 (RBGROOVE52HPN)

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Wi-Fi роутер MikroTik Groove 52 (RBGROOVE52HPN) - фото 1
Wi-Fi роутер MikroTik Groove 52 (RBGROOVE52HPN) - фото 2
Wi-Fi роутер MikroTik Groove 52 (RBGROOVE52HPN) - фото 3
Wi-Fi роутер MikroTik Groove 52 (RBGROOVE52HPN) - фото 4
Wi-Fi роутер MikroTik Groove 52 (RBGROOVE52HPN) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi роутер MikroTik Groove 52 (RBGROOVE52HPN) - фото 1
  • Wi-Fi роутер MikroTik Groove 52 (RBGROOVE52HPN) - фото 2
  • Wi-Fi роутер MikroTik Groove 52 (RBGROOVE52HPN) - фото 3
  • Wi-Fi роутер MikroTik Groove 52 (RBGROOVE52HPN) - фото 4
  • Wi-Fi роутер MikroTik Groove 52 (RBGROOVE52HPN) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408013
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Латвия
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
400

Описание товара Wi-Fi роутер MikroTik Groove 52 (RBGROOVE52HPN)

Тип: точка доступа. Конструкция :уличная. Стандарты беспроводной связи: 802.11n (Wi-Fi 4). Скорость беспроводной связи: 125 Mbps. Дополнительные SSID (поддержка VLAN 802.1Q). Протоколы безопасности беспроводной сети: WEP, WPA, WPA2-PSK. Поддержка WDS. Режимы работы: AP. Приоритизация трафика (QoS). Приоритизация беспроводного трафика (WMM).

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер MikroTik Groove 52 (RBGROOVE52HPN)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Латвия
Описание
Тип: точка доступа. Конструкция :уличная. Стандарты беспроводной связи: 802.11n (Wi-Fi 4). Скорость беспроводной связи: 125 Mbps. Дополнительные SSID (поддержка VLAN 802.1Q). Протоколы безопасности беспроводной сети: WEP, WPA, WPA2-PSK. Поддержка WDS. Режимы работы: AP. Приоритизация трафика (QoS). Приоритизация беспроводного трафика (WMM).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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