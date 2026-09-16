Wi?Fi точка доступа MikroTik SXTsq 5 ax SXTSQ-5AXD 5ГГц AX1200 1x1Gb
Оригинальный товар
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Характеристики
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 700 руб.
В наличии
Код товара: 723206
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 700 руб.
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Характеристики
Бренд
Цвет
белый
Комплектация
PoE инжектор, адаптер питания, комплект для монтажа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Размещение
уличное
Установка
на мачту
Страна производитель
Китай
Вес, г.
600
Описание товара Wi?Fi точка доступа MikroTik SXTsq 5 ax SXTSQ-5AXD 5ГГц AX1200 1x1Gb
Компактная уличная Wi-Fi 6 CPE с мощной антенной 16 дБи, режимом AP и несколькими вариантами монтажа – идеально подходит для установки на мачтах, столбах или крышах.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Цвет
белый
Комплектация
PoE инжектор, адаптер питания, комплект для монтажа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Развернуть
Размещение
уличное
Установка
на мачту
Страна производитель
Китай
Компактная уличная Wi-Fi 6 CPE с мощной антенной 16 дБи, режимом AP и несколькими вариантами монтажа – идеально подходит для установки на мачтах, столбах или крышах.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
Wi?Fi точка доступа MikroTik SXTsq 5 ax SXTSQ-5AXD 5ГГц AX1200 1x1Gb - по цене 6700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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