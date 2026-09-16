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Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU)

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Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU) - фото 1
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU) - фото 2
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU) - фото 3
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU) - фото 4
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU) - фото 5
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU) - фото 6
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU) - фото 7
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU) - фото 8
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU) - фото 9
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU) - фото 10
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU) - фото 11
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU) - фото 12
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150+ Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
2
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU) - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU) - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU) - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU) - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU) - фото 5
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU) - фото 6
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU) - фото 7
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU) - фото 8
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU) - фото 9
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU) - фото 10
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU) - фото 11
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU) - фото 12
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 830 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723292
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU)
9 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
точка доступа, PoE-инжектор 24В 0.5А, пластиковые стяжки-хомуты для мачты, документация, упаковка
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150+ Мбит/с
Режим работы
мост
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
2
Размещение
уличное, внутри помещения
Установка
на мачту
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1

Описание товара Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU)

Классическое компактное абонентское устройство (CPE) и беспроводной мост диапазона 5 ГГц. Использует фирменный протокол airMAX (Wi-Fi 4) для организации стабильных высокоскоростных каналов связи «точка-точка» на расстояниях более 15 км, а также имеет дополнительный LAN-порт со сквозным питанием PoE.



Теги товара: 5 ГГц

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
точка доступа, PoE-инжектор 24В 0.5А, пластиковые стяжки-хомуты для мачты, документация, упаковка
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150+ Мбит/с
Режим работы
мост
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
2
Развернуть
Размещение
уличное, внутри помещения
Установка
на мачту
Страна производитель
Китай
Описание
Классическое компактное абонентское устройство (CPE) и беспроводной мост диапазона 5 ГГц. Использует фирменный протокол airMAX (Wi-Fi 4) для организации стабильных высокоскоростных каналов связи «точка-точка» на расстояниях более 15 км, а также имеет дополнительный LAN-порт со сквозным питанием PoE.


Теги товара: 5 ГГц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU) - купить по цене 9830 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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