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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M2-400 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M2-400 белый

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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M2-400 белый - фото 1
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M2-400 белый - фото 2
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M2-400 белый - фото 3
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M2-400 белый - фото 4
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M2-400 белый - фото 5
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M2-400 белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество внутренних антенн
нет
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M2-400 белый - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M2-400 белый - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M2-400 белый - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M2-400 белый - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M2-400 белый - фото 5
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M2-400 белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 520 руб. 
Начислим 153 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 257493
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M2-400 белый
9 520 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Цвет
белый
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Режим работы
мост, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество внутренних антенн
нет
Количество портов LAN
1
Поддержка PoE
802.3bt
Размещение
уличное
Установка
настенная
Зона покрытия, м2
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х46х18
Вес, кг.
1.34

Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M2-400 белый

Wi-Fi точка доступа Ubiquiti — это надёжное решение для создания стабильной беспроводной сети в офисе или дома. Модель работает в одном диапазоне 2.4 ГГц, что обеспечит широкое покрытие сигнала даже сквозь стены и перегородки. Поддержка стандарта Wi-Fi 4 (802.11n) позволяет уверенно передавать данные для повседневных задач — серфинга, почты, общения и обмена файлами. Скорость по проводному подключению до 100 Мбит/с подойдёт для небольших офисов или квартир. Одна внешняя антенна усиливает сигнал для более стабильной связи. Один LAN-порт позволяет быстро интегрировать устройство в существующую сеть. Точка доступа выполнена в практичном корпусе весом 1,795 кг — она надёжно держится на месте и подойдёт для стационарной установки. Простое и понятное решение для тех, кому важно обеспечить качественное Wi-Fi-покрытие без лишних сложностей.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M2-400 белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Цвет
белый
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Режим работы
мост, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество внутренних антенн
нет
Количество портов LAN
1
Развернуть
Поддержка PoE
802.3bt
Размещение
уличное
Установка
настенная
Зона покрытия, м2
200
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti — это надёжное решение для создания стабильной беспроводной сети в офисе или дома. Модель работает в одном диапазоне 2.4 ГГц, что обеспечит широкое покрытие сигнала даже сквозь стены и перегородки. Поддержка стандарта Wi-Fi 4 (802.11n) позволяет уверенно передавать данные для повседневных задач — серфинга, почты, общения и обмена файлами. Скорость по проводному подключению до 100 Мбит/с подойдёт для небольших офисов или квартир. Одна внешняя антенна усиливает сигнал для более стабильной связи. Один LAN-порт позволяет быстро интегрировать устройство в существующую сеть. Точка доступа выполнена в практичном корпусе весом 1,795 кг — она надёжно держится на месте и подойдёт для стационарной установки. Простое и понятное решение для тех, кому важно обеспечить качественное Wi-Fi-покрытие без лишних сложностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M2-400 белый - по цене 9520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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