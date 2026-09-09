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Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE610 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE610

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Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE610 - фото 1
Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE610 - фото 2
Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE610 - фото 3
Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE610 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE610 - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE610 - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE610 - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE610 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257440
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
2.03

Описание товара Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE610

23 дБи направленная антенна высокого усиления и надёжная конструкция для беспроводной передачи данных на большие расстояния. Благодаря 23 дБи направленной антенне высокого усиления с технологией 2?2 MIMO и металлическому экранированию CPE610 обеспечивает отличную направленность луча, уменьшает задержки и поглощает шумы. Высокая производительность в сочетании с удобным дизайном делают точку доступа CPE 610 бюджетным и качественным решением для организации беспроводного подключения вне помещения. Точки доступа CPE610 оборудованы централизованным ПО для управления сетью - Pharos Control, которое позволяет легко управлять всеми устройствами в сети с одного ПК. Обнаружение, мониторинг состояния, обновление встроенного ПО, а также другие функции управления сетью могут выполняться с помощью Pharos Control. Интуитивный веб-интерфейс Pharos предоставляет альтернативный метод управления сетью и позволяет профессиональным пользователям выполнять более детальные настройки.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE610




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Описание
23 дБи направленная антенна высокого усиления и надёжная конструкция для беспроводной передачи данных на большие расстояния. Благодаря 23 дБи направленной антенне высокого усиления с технологией 2?2 MIMO и металлическому экранированию CPE610 обеспечивает отличную направленность луча, уменьшает задержки и поглощает шумы. Высокая производительность в сочетании с удобным дизайном делают точку доступа CPE 610 бюджетным и качественным решением для организации беспроводного подключения вне помещения. Точки доступа CPE610 оборудованы централизованным ПО для управления сетью - Pharos Control, которое позволяет легко управлять всеми устройствами в сети с одного ПК. Обнаружение, мониторинг состояния, обновление встроенного ПО, а также другие функции управления сетью могут выполняться с помощью Pharos Control. Интуитивный веб-интерфейс Pharos предоставляет альтернативный метод управления сетью и позволяет профессиональным пользователям выполнять более детальные настройки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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