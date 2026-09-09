Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE610
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE610
23 дБи направленная антенна высокого усиления и надёжная конструкция для беспроводной передачи данных на большие расстояния. Благодаря 23 дБи направленной антенне высокого усиления с технологией 2?2 MIMO и металлическому экранированию CPE610 обеспечивает отличную направленность луча, уменьшает задержки и поглощает шумы. Высокая производительность в сочетании с удобным дизайном делают точку доступа CPE 610 бюджетным и качественным решением для организации беспроводного подключения вне помещения. Точки доступа CPE610 оборудованы централизованным ПО для управления сетью - Pharos Control, которое позволяет легко управлять всеми устройствами в сети с одного ПК. Обнаружение, мониторинг состояния, обновление встроенного ПО, а также другие функции управления сетью могут выполняться с помощью Pharos Control. Интуитивный веб-интерфейс Pharos предоставляет альтернативный метод управления сетью и позволяет профессиональным пользователям выполнять более детальные настройки.
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