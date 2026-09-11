Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA50AX (NWA50AX-EU0102F)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 512797
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
24х15х6
Вес, г.
600
Описание товара Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA50AX (NWA50AX-EU0102F)
Zyxel NWA50AX - точка доступа Wi-Fi 6, которая поддерживает необходимый набор функций для малых предприятий и пользователей SoHo, которые хотят перейти на 11ax (Wi-Fi 6) без высоких затрат. Поддерживая частоты как 2,4 ГГц, так и 5 ГГц, точка доступа предназначена для того, чтобы дать вам возможность пользоваться всем лучшим, что может предложить Wi-Fi 6, например, более высокие скорости даже в сетях с высокой плотностью, увеличенную емкость для развертывания Интернета вещей и многое другое.
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Zyxel NWA50AX - точка доступа Wi-Fi 6, которая поддерживает необходимый набор функций для малых предприятий и пользователей SoHo, которые хотят перейти на 11ax (Wi-Fi 6) без высоких затрат. Поддерживая частоты как 2,4 ГГц, так и 5 ГГц, точка доступа предназначена для того, чтобы дать вам возможность пользоваться всем лучшим, что может предложить Wi-Fi 6, например, более высокие скорости даже в сетях с высокой плотностью, увеличенную емкость для развертывания Интернета вещей и многое другое.
Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA50AX (NWA50AX-EU0102F) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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