Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 554320
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Точка доступа TP-Link EAP650-Wall поможет настроить доступ в Интернет в большой квартире или доме. Компактное устройство крепится на стену, где не мешает и не ограничивает доступ к проводам и индикаторам. Обеспечивается возможность работы в двух диапазонах, использование Ethernet-порта или модуля Wi-Fi. Беспроводное подключение гарантирует скорость 2976 Мбит/с, а проводное – 100/1000 Мбит/с.
Устройство TP-Link EAP650-Wall оснащено двумя антеннами и двумя портами Ethernet. Точка доступа порадует расширенным функционалом, включая DHCP, Mesh, контроль доступа, изоляцию клиентов и прочее. Управлять настройками можно через аппаратный контроллер, Web-интерфейс, мобильное приложение или системы SSH, SNMP, TP-Link Omada.
Точка доступа TP-Link EAP650-Wall поможет настроить доступ в Интернет в большой квартире или доме. Компактное устройство крепится на стену, где не мешает и не ограничивает доступ к проводам и индикаторам. Обеспечивается возможность работы в двух диапазонах, использование Ethernet-порта или модуля Wi-Fi. Беспроводное подключение гарантирует скорость 2976 Мбит/с, а проводное – 100/1000 Мбит/с.
Устройство TP-Link EAP650-Wall оснащено двумя антеннами и двумя портами Ethernet. Точка доступа порадует расширенным функционалом, включая DHCP, Mesh, контроль доступа, изоляцию клиентов и прочее. Управлять настройками можно через аппаратный контроллер, Web-интерфейс, мобильное приложение или системы SSH, SNMP, TP-Link Omada.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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