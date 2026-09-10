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Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE710 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE710

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Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE710 - фото 4
Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE710 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE710 - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE710 - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE710 - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE710 - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE710 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408043
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
1.7

Описание товара Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE710

Благодаря инновационным фиксирующим механизмам для быстрой сборки и прочной конструкции CPE710 устойчив даже при сильном ветре. Всепогодный корпус класса IP65, защита от электростатического разряда до 15 кВ и защита от удара молнии до 6 кВ обеспечивают работу в любых атмосферных условиях



Теги товара: 5 ГГц

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE710




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря инновационным фиксирующим механизмам для быстрой сборки и прочной конструкции CPE710 устойчив даже при сильном ветре. Всепогодный корпус класса IP65, защита от электростатического разряда до 15 кВ и защита от удара молнии до 6 кВ обеспечивают работу в любых атмосферных условиях


Теги товара: 5 ГГц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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