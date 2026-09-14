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Wi-Fi точка доступа Tenda EX12(2-pack) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа Tenda EX12(2-pack)

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Wi-Fi точка доступа Tenda EX12(2-pack) - фото 9
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
3
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  • Wi-Fi точка доступа Tenda EX12(2-pack) - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа Tenda EX12(2-pack) - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа Tenda EX12(2-pack) - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа Tenda EX12(2-pack) - фото 5
  • Wi-Fi точка доступа Tenda EX12(2-pack) - фото 6
  • Wi-Fi точка доступа Tenda EX12(2-pack) - фото 7
  • Wi-Fi точка доступа Tenda EX12(2-pack) - фото 8
  • Wi-Fi точка доступа Tenda EX12(2-pack) - фото 9
  • Wi-Fi точка доступа Tenda EX12(2-pack) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737763
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
Mesh система - 2 шт., адаптер питания - 2 шт., Ethernet кабель, документация, упаковка
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Режим работы
маршрутизатор, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
3
Размещение
внутри помещения
Установка
настольная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х9
Вес, кг.
1.6

Описание товара Wi-Fi точка доступа Tenda EX12(2-pack)

Nova EX12 - это система AX3000 Wi-Fi 6. EX12 обеспечивает надежное покрытие Wi-Fi благодаря четырем независимым беспроводным усилителям и технологии формирования луча. По сравнению с продуктами X1800 Wi-Fi 6, EX12 работает по технологии Wi-Fi 6 со скоростью до 2976 Мбит/с, что улучшено на 66%. Двухдиапазонный дизайн AX3000 Wi-Fi 6 и полная поддержка гигабитного порта позволяют в полной мере использовать ваши услуги высокоскоростной широкополосной связи. Он оснащен мощным 4-ядерным процессором с частотой 1.7 ГГц и объемом памяти 256 МБ, что позволяет обрабатывать большее количество обращений к терминальным устройствам. Все терминалы могут одновременно пользоваться высокоскоростным Wi-Fi, низкой задержкой для онлайн-игр и плавным видео 4K и приложениями VR HD. Он обладает характеристиками простой установки и позволяет автоматически подключаться к сети и подключать кнопки MESH. Благодаря бесперебойному роумингу по всему дому EX12 создает высокоскоростную и интеллектуальную сетевую систему беспроводной связи Mesh для всей семьи.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Tenda EX12(2-pack)




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
Mesh система - 2 шт., адаптер питания - 2 шт., Ethernet кабель, документация, упаковка
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Режим работы
маршрутизатор, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
3
Развернуть
Размещение
внутри помещения
Установка
настольная
Страна производитель
Китай
Описание
Nova EX12 - это система AX3000 Wi-Fi 6. EX12 обеспечивает надежное покрытие Wi-Fi благодаря четырем независимым беспроводным усилителям и технологии формирования луча. По сравнению с продуктами X1800 Wi-Fi 6, EX12 работает по технологии Wi-Fi 6 со скоростью до 2976 Мбит/с, что улучшено на 66%. Двухдиапазонный дизайн AX3000 Wi-Fi 6 и полная поддержка гигабитного порта позволяют в полной мере использовать ваши услуги высокоскоростной широкополосной связи. Он оснащен мощным 4-ядерным процессором с частотой 1.7 ГГц и объемом памяти 256 МБ, что позволяет обрабатывать большее количество обращений к терминальным устройствам. Все терминалы могут одновременно пользоваться высокоскоростным Wi-Fi, низкой задержкой для онлайн-игр и плавным видео 4K и приложениями VR HD. Он обладает характеристиками простой установки и позволяет автоматически подключаться к сети и подключать кнопки MESH. Благодаря бесперебойному роумингу по всему дому EX12 создает высокоскоростную и интеллектуальную сетевую систему беспроводной связи Mesh для всей семьи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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