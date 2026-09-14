Wi-Fi точка доступа Tenda EX12(2-pack)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа Tenda EX12(2-pack)
Nova EX12 - это система AX3000 Wi-Fi 6. EX12 обеспечивает надежное покрытие Wi-Fi благодаря четырем независимым беспроводным усилителям и технологии формирования луча. По сравнению с продуктами X1800 Wi-Fi 6, EX12 работает по технологии Wi-Fi 6 со скоростью до 2976 Мбит/с, что улучшено на 66%. Двухдиапазонный дизайн AX3000 Wi-Fi 6 и полная поддержка гигабитного порта позволяют в полной мере использовать ваши услуги высокоскоростной широкополосной связи. Он оснащен мощным 4-ядерным процессором с частотой 1.7 ГГц и объемом памяти 256 МБ, что позволяет обрабатывать большее количество обращений к терминальным устройствам. Все терминалы могут одновременно пользоваться высокоскоростным Wi-Fi, низкой задержкой для онлайн-игр и плавным видео 4K и приложениями VR HD. Он обладает характеристиками простой установки и позволяет автоматически подключаться к сети и подключать кнопки MESH. Благодаря бесперебойному роумингу по всему дому EX12 создает высокоскоростную и интеллектуальную сетевую систему беспроводной связи Mesh для всей семьи.
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