Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Rocket 5AC Lite
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%17 060 руб. 17 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362112
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
400
Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Rocket 5AC Lite
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Rocket 5AC Lite
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Rocket 5AC Lite
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, спасибо большое! Ребята на СВО очень довольны!
Достоинства:
Комментарий:
пришло с задержкой на 2 дня, коробки внешне нормально. Передаём ребятам в ближайшие дни, посмотрим как будет. снижаю балл за задержку, поскольку специально выбирала быстрее и переплатила за стоимость
Достоинства:
Комментарий:
Радиомост рабочий. Подключили в тесении двух часов с учетом установки такого-же точно транслирующего излучателя.
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Rocket 5AC Lite - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Rocket 5AC Lite
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, спасибо большое! Ребята на СВО очень довольны!
Достоинства:
Комментарий:
пришло с задержкой на 2 дня, коробки внешне нормально. Передаём ребятам в ближайшие дни, посмотрим как будет. снижаю балл за задержку, поскольку специально выбирала быстрее и переплатила за стоимость
Достоинства:
Комментарий:
Радиомост рабочий. Подключили в тесении двух часов с учетом установки такого-же точно транслирующего излучателя.