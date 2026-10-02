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Точка доступа Ubiquiti LiteAP GPS (LAP-GPS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Точка доступа Ubiquiti LiteAP GPS (LAP-GPS)

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Точка доступа Ubiquiti LiteAP GPS (LAP-GPS) - фото 1
Точка доступа Ubiquiti LiteAP GPS (LAP-GPS) - фото 2
Точка доступа Ubiquiti LiteAP GPS (LAP-GPS) - фото 3
Точка доступа Ubiquiti LiteAP GPS (LAP-GPS) - фото 4
Точка доступа Ubiquiti LiteAP GPS (LAP-GPS) - фото 5
Точка доступа Ubiquiti LiteAP GPS (LAP-GPS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
1
  • Точка доступа Ubiquiti LiteAP GPS (LAP-GPS) - фото 1
  • Точка доступа Ubiquiti LiteAP GPS (LAP-GPS) - фото 2
  • Точка доступа Ubiquiti LiteAP GPS (LAP-GPS) - фото 3
  • Точка доступа Ubiquiti LiteAP GPS (LAP-GPS) - фото 4
  • Точка доступа Ubiquiti LiteAP GPS (LAP-GPS) - фото 5
  • Точка доступа Ubiquiti LiteAP GPS (LAP-GPS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636131
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х42х33
Вес, г.
800

Описание товара Точка доступа Ubiquiti LiteAP GPS (LAP-GPS)

LiteAP GPS представляет собой беспроводную точку доступа с диаграммой направленности 120 градусов. Ее особенностью является наличие GPS-модуля, который делает возможной синхронизацию устройств с использованием GPSsync.



Теги товара: 5 ГГц

Отзывы о товаре Точка доступа Ubiquiti LiteAP GPS (LAP-GPS)




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
1
Страна производитель
Китай
Описание
LiteAP GPS представляет собой беспроводную точку доступа с диаграммой направленности 120 градусов. Ее особенностью является наличие GPS-модуля, который делает возможной синхронизацию устройств с использованием GPSsync.


Теги товара: 5 ГГц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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