Точка доступа Ubiquiti LiteAP GPS (LAP-GPS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 636131
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х42х33
Вес, г.
800
Описание товара Точка доступа Ubiquiti LiteAP GPS (LAP-GPS)
LiteAP GPS представляет собой беспроводную точку доступа с диаграммой направленности 120 градусов. Ее особенностью является наличие GPS-модуля, который делает возможной синхронизацию устройств с использованием GPSsync.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 18 020 руб.4505 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-MESH
-
В наличииЦена 18 470 руб.4618 руб. в СплитТочка доступа Ubiquiti U6-Pro (U6-Pro)
-
В наличииЦена 19 780 руб.4945 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik cAPGi-5HaxD2HaxD&EG12-E
-
В наличииЦена 19 950 руб.4988 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP650 D30-Outdoor
-
В наличииЦена 21 320 руб.5330 руб. в СплитWi-Fi точка доступа UBIQUITI U6-Mesh-Pro
-
В наличииЦена 21 660 руб.5415 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP683 UR
-
В наличииЦена 27 290 руб.6823 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP772
-
В наличииЦена 28 160 руб.7040 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP770
-
В наличииЦена 29 080 руб.7270 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti RP-5AC-Gen2
-
В наличииЦена 32 780 руб.8195 руб. в СплитWi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-pro Max
-
В наличииЦена 38 300 руб.9575 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP787
-
В наличииЦена 78 440 руб.19610 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-5 белый
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
1
Страна производитель
Китай
LiteAP GPS представляет собой беспроводную точку доступа с диаграммой направленности 120 градусов. Ее особенностью является наличие GPS-модуля, который делает возможной синхронизацию устройств с использованием GPSsync.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
Точка доступа Ubiquiti LiteAP GPS (LAP-GPS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Точка доступа Ubiquiti LiteAP GPS (LAP-GPS)