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Wi-Fi точка доступа Tenda MX21 Pro (2-pack) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа Tenda MX21 Pro (2-pack)

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Wi-Fi точка доступа Tenda MX21 Pro (2-pack) - фото 1
Wi-Fi точка доступа Tenda MX21 Pro (2-pack) - фото 2
Wi-Fi точка доступа Tenda MX21 Pro (2-pack) - фото 3
Wi-Fi точка доступа Tenda MX21 Pro (2-pack) - фото 4
Wi-Fi точка доступа Tenda MX21 Pro (2-pack) - фото 5
Wi-Fi точка доступа Tenda MX21 Pro (2-pack) - фото 6
Wi-Fi точка доступа Tenda MX21 Pro (2-pack) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
7
Количество портов LAN
2
  • Wi-Fi точка доступа Tenda MX21 Pro (2-pack) - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа Tenda MX21 Pro (2-pack) - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа Tenda MX21 Pro (2-pack) - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа Tenda MX21 Pro (2-pack) - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа Tenda MX21 Pro (2-pack) - фото 5
  • Wi-Fi точка доступа Tenda MX21 Pro (2-pack) - фото 6
  • Wi-Fi точка доступа Tenda MX21 Pro (2-pack) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737765
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
белый
Комплектация
модуль (2 шт.), адаптер питания х 2 шт., документация, кабель Ethernet, упаковка
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Режим работы
маршрутизатор, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
7
Количество портов LAN
2
Размещение
внутри помещения
Установка
настольная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х28х12
Вес, кг.
2.2

Описание товара Wi-Fi точка доступа Tenda MX21 Pro (2-pack)

MX21 Pro - это сетчатая система Wi-Fi, предназначенная для предоставления высокоскоростного доступа в Интернет в домах среднего и большого размера. Благодаря технологии Tenda Mesh двухкомпонентный MX21 Pro создает распределенную сеть с несколькими узлами по всему дому и способен охватывать площадь до 520 м.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Tenda MX21 Pro (2-pack)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
белый
Комплектация
модуль (2 шт.), адаптер питания х 2 шт., документация, кабель Ethernet, упаковка
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Режим работы
маршрутизатор, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
7
Количество портов LAN
2
Развернуть
Размещение
внутри помещения
Установка
настольная
Страна производитель
Китай
Описание
MX21 Pro - это сетчатая система Wi-Fi, предназначенная для предоставления высокоскоростного доступа в Интернет в домах среднего и большого размера. Благодаря технологии Tenda Mesh двухкомпонентный MX21 Pro создает распределенную сеть с несколькими узлами по всему дому и способен охватывать площадь до 520 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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