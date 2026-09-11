Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 505837
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
10.2
Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD)
UniFi Flex HD - новое слово в дизайне WiFi точек доступа Ubiquiti. Модель может монтироваться в потолочные панели, при этом будучи частично утопленной в них. При этом следует отметить, что модель максимально компактна. Но самое главное точка доступа имеет герметичный корпус и может использоваться также и вне помещений!
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Страна производитель
Китай
UniFi Flex HD - новое слово в дизайне WiFi точек доступа Ubiquiti. Модель может монтироваться в потолочные панели, при этом будучи частично утопленной в них. При этом следует отметить, что модель максимально компактна. Но самое главное точка доступа имеет герметичный корпус и может использоваться также и вне помещений!
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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