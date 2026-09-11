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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD)

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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD) - фото 1
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD) - фото 2
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD) - фото 3
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD) - фото 4
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD) - фото 5
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD) - фото 6
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD) - фото 7
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD) - фото 8
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD) - фото 9
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD) - фото 10
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD) - фото 11
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD) - фото 12
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD) - фото 13
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD) - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD) - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD) - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD) - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD) - фото 5
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD) - фото 6
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD) - фото 7
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD) - фото 8
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD) - фото 9
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD) - фото 10
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD) - фото 11
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD) - фото 12
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD) - фото 13
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 505837
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
10.2

Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD)

UniFi Flex HD - новое слово в дизайне WiFi точек доступа Ubiquiti. Модель может монтироваться в потолочные панели, при этом будучи частично утопленной в них. При этом следует отметить, что модель максимально компактна. Но самое главное точка доступа имеет герметичный корпус и может использоваться также и вне помещений!

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 1733MBPS (UAP-FLEXHD)




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Описание
UniFi Flex HD - новое слово в дизайне WiFi точек доступа Ubiquiti. Модель может монтироваться в потолочные панели, при этом будучи частично утопленной в них. При этом следует отметить, что модель максимально компактна. Но самое главное точка доступа имеет герметичный корпус и может использоваться также и вне помещений!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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