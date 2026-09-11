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Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA55AXE (NWA55AXE-EU0102F) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA55AXE (NWA55AXE-EU0102F)

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Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA55AXE (NWA55AXE-EU0102F) - фото 1
Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA55AXE (NWA55AXE-EU0102F) - фото 2
Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA55AXE (NWA55AXE-EU0102F) - фото 3
Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA55AXE (NWA55AXE-EU0102F) - фото 4
Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA55AXE (NWA55AXE-EU0102F) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
  • Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA55AXE (NWA55AXE-EU0102F) - фото 1
  • Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA55AXE (NWA55AXE-EU0102F) - фото 2
  • Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA55AXE (NWA55AXE-EU0102F) - фото 3
  • Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA55AXE (NWA55AXE-EU0102F) - фото 4
  • Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA55AXE (NWA55AXE-EU0102F) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
18 500 руб.  26 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579269
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Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Размеры в упаковке, см
22х19х6
Вес, г.
950

Описание товара Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA55AXE (NWA55AXE-EU0102F)

Защищенная от атмосферных воздействий со степенью защиты IP55 и разработанная для суровых условий окружающей среды, NWA55AXE является лучшей уличной точкой доступа Wi-Fi 6 для расширения беспроводной сети за пределами зданий.

Отзывы о товаре Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA55AXE (NWA55AXE-EU0102F)




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Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Описание
Защищенная от атмосферных воздействий со степенью защиты IP55 и разработанная для суровых условий окружающей среды, NWA55AXE является лучшей уличной точкой доступа Wi-Fi 6 для расширения беспроводной сети за пределами зданий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA55AXE (NWA55AXE-EU0102F) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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