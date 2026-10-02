Wi-Fi точка доступа Ubiquiti LiteBeam 5AC LR (LBE-5AC-LR)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 980 руб.
В наличии
Код товара: 294191
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 980 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х25х15
Вес, кг.
5.8
Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti LiteBeam 5AC LR (LBE-5AC-LR)
Ubiquiti LiteBeam 5AC LR (Long Range) – новая, усиленная версия точки доступа Ubiquiti LiteBeam 5AC. Ее отличием является оптимизированная радиочасть, а так же более мощный радиомодуль. Модель предпочтительна при необходимости создания радиомостов на средние и большие дистанции, в ситуациях, где не хватает мощности базовой модели.
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Теги товара: 5 ГГц
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Ubiquiti LiteBeam 5AC LR (Long Range) – новая, усиленная версия точки доступа Ubiquiti LiteBeam 5AC. Ее отличием является оптимизированная радиочасть, а так же более мощный радиомодуль. Модель предпочтительна при необходимости создания радиомостов на средние и большие дистанции, в ситуациях, где не хватает мощности базовой модели.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti LiteBeam 5AC LR (LBE-5AC-LR) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 14980 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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