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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti LiteBeam 5AC LR (LBE-5AC-LR) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti LiteBeam 5AC LR (LBE-5AC-LR)

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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti LiteBeam 5AC LR (LBE-5AC-LR) - фото 1
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti LiteBeam 5AC LR (LBE-5AC-LR) - фото 2
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti LiteBeam 5AC LR (LBE-5AC-LR) - фото 3
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti LiteBeam 5AC LR (LBE-5AC-LR) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti LiteBeam 5AC LR (LBE-5AC-LR) - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti LiteBeam 5AC LR (LBE-5AC-LR) - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti LiteBeam 5AC LR (LBE-5AC-LR) - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti LiteBeam 5AC LR (LBE-5AC-LR) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 980 руб. 
Начислим 240 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 294191
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti LiteBeam 5AC LR (LBE-5AC-LR)
14 980 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х25х15
Вес, кг.
5.8

Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti LiteBeam 5AC LR (LBE-5AC-LR)

Ubiquiti LiteBeam 5AC LR (Long Range) – новая, усиленная версия точки доступа Ubiquiti LiteBeam 5AC. Ее отличием является оптимизированная радиочасть, а так же более мощный радиомодуль. Модель предпочтительна при необходимости создания радиомостов на средние и большие дистанции, в ситуациях, где не хватает мощности базовой модели.



Теги товара: 5 ГГц

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Ubiquiti LiteBeam 5AC LR (LBE-5AC-LR)




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Описание
Ubiquiti LiteBeam 5AC LR (Long Range) – новая, усиленная версия точки доступа Ubiquiti LiteBeam 5AC. Ее отличием является оптимизированная радиочасть, а так же более мощный радиомодуль. Модель предпочтительна при необходимости создания радиомостов на средние и большие дистанции, в ситуациях, где не хватает мощности базовой модели.


Теги товара: 5 ГГц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi точка доступа Ubiquiti LiteBeam 5AC LR (LBE-5AC-LR) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 14980 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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