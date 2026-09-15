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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-MESH купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-MESH

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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-MESH - фото 7
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-MESH - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-MESH - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-MESH - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-MESH - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-MESH - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-MESH - фото 5
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-MESH - фото 6
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-MESH - фото 7
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-MESH - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 530 руб. 
Начислим 313 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 631319
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-MESH
19 530 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х10
Вес, г.
800

Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-MESH

Точка доступа UniFi 6 Mesh - это беспроводная точка доступа корпоративной системы UniFi стандарта Wi-Fi 6, которая обеспечивает совокупную скорость передачи данных до 5.8 Гбит в диапазонах 2.4 и 5 гГц . Точка доступа обладает функцией MESH, которая позволяет соединяться с аналогичными устройствами внутри сети в случае обрыва магистрального соединения. Его можно разместить на стене/потолке или на мачту.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-MESH




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа UniFi 6 Mesh - это беспроводная точка доступа корпоративной системы UniFi стандарта Wi-Fi 6, которая обеспечивает совокупную скорость передачи данных до 5.8 Гбит в диапазонах 2.4 и 5 гГц . Точка доступа обладает функцией MESH, которая позволяет соединяться с аналогичными устройствами внутри сети в случае обрыва магистрального соединения. Его можно разместить на стене/потолке или на мачту.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-MESH - по цене 19530 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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