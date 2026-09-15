Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-MESH
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 530 руб.
В наличии
Код товара: 631319
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
19 530 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х10
Вес, г.
800
Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-MESH
Точка доступа UniFi 6 Mesh - это беспроводная точка доступа корпоративной системы UniFi стандарта Wi-Fi 6, которая обеспечивает совокупную скорость передачи данных до 5.8 Гбит в диапазонах 2.4 и 5 гГц . Точка доступа обладает функцией MESH, которая позволяет соединяться с аналогичными устройствами внутри сети в случае обрыва магистрального соединения. Его можно разместить на стене/потолке или на мачту.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 19 810 руб.4953 руб. в СплитТочка доступа Ubiquiti U6-Pro (U6-Pro)
-
В наличииЦена 20 270 руб.5068 руб. в СплитWi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-LR
-
В наличииЦена 20 690 руб.5173 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti LiteBeam 5AC LR (LBE-5AC-LR)
-
В наличииЦена 21 620 руб.5405 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP650 D30-Outdoor
-
В наличииЦена 22 480 руб.5620 руб. в СплитWi-Fi точка доступа UBIQUITI U6-Mesh-Pro
-
В наличииЦена 22 770 руб.5693 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik cAPGi-5HaxD2HaxD&EG12-E
-
В наличииЦена 23 470 руб.5868 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP683 UR
-
В наличииЦена 30 460 руб.7615 руб. в СплитWi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Outdoor
-
В наличииЦена 30 510 руб.7628 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP770
-
В наличииЦена 35 550 руб.8888 руб. в СплитWi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-pro Max
-
В наличииЦена 43 270 руб.10818 руб. в СплитWi-Fi точка доступа TP-Link Deco BE85(1-pack)
-
В наличииЦена 52 790 руб.13198 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Mesh 5-pack (UAP-AC-M-5...
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Точка доступа UniFi 6 Mesh - это беспроводная точка доступа корпоративной системы UniFi стандарта Wi-Fi 6, которая обеспечивает совокупную скорость передачи данных до 5.8 Гбит в диапазонах 2.4 и 5 гГц . Точка доступа обладает функцией MESH, которая позволяет соединяться с аналогичными устройствами внутри сети в случае обрыва магистрального соединения. Его можно разместить на стене/потолке или на мачту.
Купить Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-MESH - по цене 19530 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-MESH