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Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
8
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723297
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Описание товара Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-pro Max
Точка доступа Ubiquiti с поддержкой Wi?Fi 7 (802.11be) — современное решение для стабильного беспроводного подключения внутри помещения. Трёхдиапазонная работа на частотах 2,4, 5 и 6 ГГц помогает гибко распределять нагрузку между доступными диапазонами, а 8 внутренних антенн обеспечивают широкую зону покрытия до 160 м?.
Скорость передачи по проводному подключению достигает 2500 Мбит/с, поэтому точка доступа подходит для сетей с высокой нагрузкой. Поддержка PoE 802.3at упрощает подключение и размещение устройства: его можно установить на стене или потолке, используя единственный LAN-порт. Вес 0,68 кг делает модель удобной для аккуратного монтажа внутри помещения.
Точка доступа Ubiquiti с поддержкой Wi?Fi 7 (802.11be) — современное решение для стабильного беспроводного подключения внутри помещения. Трёхдиапазонная работа на частотах 2,4, 5 и 6 ГГц помогает гибко распределять нагрузку между доступными диапазонами, а 8 внутренних антенн обеспечивают широкую зону покрытия до 160 м?.
Скорость передачи по проводному подключению достигает 2500 Мбит/с, поэтому точка доступа подходит для сетей с высокой нагрузкой. Поддержка PoE 802.3at упрощает подключение и размещение устройства: его можно установить на стене или потолке, используя единственный LAN-порт. Вес 0,68 кг делает модель удобной для аккуратного монтажа внутри помещения.
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