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Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U6-Mesh-Pro
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti — производительное решение для беспроводной сети дома, офиса или уличной зоны. Двухдиапазонная работа на частотах 2,4 и 5 ГГц, стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax) и максимальная скорость соединения до 2976 Мбит/с обеспечивают широкие возможности для подключения устройств.
Зона покрытия до 185 м? помогает организовать стабильную сеть на значительной площади. Точка доступа поддерживает проводную передачу данных до 1000 Мбит/с, оснащена двумя LAN-портами и работает в режимах точки доступа и моста. Питание PoE по стандарту 802.3af упрощает подключение устройства.
Белый корпус, вес 0,819 кг и настенная установка позволяют аккуратно разместить Ubiquiti как внутри помещения, так и на улице. Практичный вариант для создания производительной двухдиапазонной сети с Wi-Fi 6.
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti — производительное решение для беспроводной сети дома, офиса или уличной зоны. Двухдиапазонная работа на частотах 2,4 и 5 ГГц, стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax) и максимальная скорость соединения до 2976 Мбит/с обеспечивают широкие возможности для подключения устройств.
Зона покрытия до 185 м? помогает организовать стабильную сеть на значительной площади. Точка доступа поддерживает проводную передачу данных до 1000 Мбит/с, оснащена двумя LAN-портами и работает в режимах точки доступа и моста. Питание PoE по стандарту 802.3af упрощает подключение устройства.
Белый корпус, вес 0,819 кг и настенная установка позволяют аккуратно разместить Ubiquiti как внутри помещения, так и на улице. Практичный вариант для создания производительной двухдиапазонной сети с Wi-Fi 6.
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U6-Mesh-Pro - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 22500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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