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Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U6-Mesh-Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U6-Mesh-Pro

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Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U6-Mesh-Pro - фото 1
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U6-Mesh-Pro - фото 2
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U6-Mesh-Pro - фото 3
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U6-Mesh-Pro - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U6-Mesh-Pro - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U6-Mesh-Pro - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U6-Mesh-Pro - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U6-Mesh-Pro - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 500 руб. 
Начислим 360 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723293
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U6-Mesh-Pro
22 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
Базовая станция, блок питания
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Режим работы
мост, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Поддержка PoE
802.3af
Размещение
уличное, внутри помещения
Установка
настенная
Зона покрытия, м2
185
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х24х11
Вес, кг.
2.5

Описание товара Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U6-Mesh-Pro

Wi-Fi точка доступа Ubiquiti — производительное решение для беспроводной сети дома, офиса или уличной зоны. Двухдиапазонная работа на частотах 2,4 и 5 ГГц, стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax) и максимальная скорость соединения до 2976 Мбит/с обеспечивают широкие возможности для подключения устройств. Зона покрытия до 185 м? помогает организовать стабильную сеть на значительной площади. Точка доступа поддерживает проводную передачу данных до 1000 Мбит/с, оснащена двумя LAN-портами и работает в режимах точки доступа и моста. Питание PoE по стандарту 802.3af упрощает подключение устройства. Белый корпус, вес 0,819 кг и настенная установка позволяют аккуратно разместить Ubiquiti как внутри помещения, так и на улице. Практичный вариант для создания производительной двухдиапазонной сети с Wi-Fi 6.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U6-Mesh-Pro




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
Базовая станция, блок питания
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Режим работы
мост, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
4
Развернуть
Количество портов LAN
2
Поддержка PoE
802.3af
Размещение
уличное, внутри помещения
Установка
настенная
Зона покрытия, м2
185
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti — производительное решение для беспроводной сети дома, офиса или уличной зоны. Двухдиапазонная работа на частотах 2,4 и 5 ГГц, стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax) и максимальная скорость соединения до 2976 Мбит/с обеспечивают широкие возможности для подключения устройств. Зона покрытия до 185 м? помогает организовать стабильную сеть на значительной площади. Точка доступа поддерживает проводную передачу данных до 1000 Мбит/с, оснащена двумя LAN-портами и работает в режимах точки доступа и моста. Питание PoE по стандарту 802.3af упрощает подключение устройства. Белый корпус, вес 0,819 кг и настенная установка позволяют аккуратно разместить Ubiquiti как внутри помещения, так и на улице. Практичный вариант для создания производительной двухдиапазонной сети с Wi-Fi 6.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U6-Mesh-Pro - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 22500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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