Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-IW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 631306
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
1.01
Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-IW
Благодаря уникальному способу монтажа точка доступа UniFi 6 In-Wall AP незаметно и гармонично впишется в интерьер. UniFi 6 In-Wall AP настенная точка доступа розеточного исполнения с поддержкой Wi-Fi 6 и 4x4 MU-MIMO, которая органично вписывается в любую комнату благодаря изысканному дизайну. Применяется для организации беспроводного роуминга в сети с повышенной загруженностью. Устройство имеет встроенный 4-портовый коммутатор Gigabit Ethernet и отлично подходит для среды с высокой плотностью клиентов.
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
5
Страна производитель
Китай
Благодаря уникальному способу монтажа точка доступа UniFi 6 In-Wall AP незаметно и гармонично впишется в интерьер. UniFi 6 In-Wall AP настенная точка доступа розеточного исполнения с поддержкой Wi-Fi 6 и 4x4 MU-MIMO, которая органично вписывается в любую комнату благодаря изысканному дизайну. Применяется для организации беспроводного роуминга в сети с повышенной загруженностью. Устройство имеет встроенный 4-портовый коммутатор Gigabit Ethernet и отлично подходит для среды с высокой плотностью клиентов.
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-IW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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