Точка доступа TP-Link EAP650 D30-Outdoor
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 650 руб.
В наличии
Код товара: 723655
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
21 650 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
точка доступа, пассивный PoE-инжектор, монтажные комплекты (мачта/стена), кабель питания, документация, упаковка
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Поддержка PoE
802.3at
Размещение
уличное, внутри помещения
Установка
настенная, на мачту
Зона покрытия, м2
900
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.1
Описание товара Точка доступа TP-Link EAP650 D30-Outdoor
Уличная управляемая точка доступа бизнес-класса стандарта Wi-Fi 6 с узким сектором излучения в 30 градусов. Предназначена для точечной передачи стабильного сигнала на дальние дистанции (складские пролёты, парковки, коридоры) и легко интегрируется в централизованную экосистему Omada SDN.
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Бренд
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
точка доступа, пассивный PoE-инжектор, монтажные комплекты (мачта/стена), кабель питания, документация, упаковка
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Поддержка PoE
802.3at
Развернуть
Размещение
уличное, внутри помещения
Установка
настенная, на мачту
Зона покрытия, м2
900
Страна производитель
Китай
Уличная управляемая точка доступа бизнес-класса стандарта Wi-Fi 6 с узким сектором излучения в 30 градусов. Предназначена для точечной передачи стабильного сигнала на дальние дистанции (складские пролёты, парковки, коридоры) и легко интегрируется в централизованную экосистему Omada SDN.
Точка доступа TP-Link EAP650 D30-Outdoor - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 21650 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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