Точка доступа Ubiquiti U6-Pro (U6-Pro)
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 800 руб.
В наличии
Код товара: 599563
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
19 800 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х9
Вес, кг.
1
Описание товара Точка доступа Ubiquiti U6-Pro (U6-Pro)
Описание. Беспроводная точка доступа Ubiquiti U6-Pro (U6-Pro) - это высококачественное решение для быстрой и стабильной беспроводной связи. Этот устройство работает на частоте 5 ГГц и поддерживает стандарт Wi-Fi 6,
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Описание. Беспроводная точка доступа Ubiquiti U6-Pro (U6-Pro) - это высококачественное решение для быстрой и стабильной беспроводной связи. Этот устройство работает на частоте 5 ГГц и поддерживает стандарт Wi-Fi 6,
Точка доступа Ubiquiti U6-Pro (U6-Pro) - по цене 19800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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