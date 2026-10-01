Top.Mail.Ru
Точка доступа MikroTik CUBEG-5AC60AY-SA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Точка доступа MikroTik CUBEG-5AC60AY-SA

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Точка доступа MikroTik CUBEG-5AC60AY-SA - фото 1
Точка доступа MikroTik CUBEG-5AC60AY-SA - фото 2
Точка доступа MikroTik CUBEG-5AC60AY-SA - фото 3
Точка доступа MikroTik CUBEG-5AC60AY-SA - фото 4
Точка доступа MikroTik CUBEG-5AC60AY-SA - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество портов LAN
1
  • Точка доступа MikroTik CUBEG-5AC60AY-SA - фото 1
  • Точка доступа MikroTik CUBEG-5AC60AY-SA - фото 2
  • Точка доступа MikroTik CUBEG-5AC60AY-SA - фото 3
  • Точка доступа MikroTik CUBEG-5AC60AY-SA - фото 4
  • Точка доступа MikroTik CUBEG-5AC60AY-SA - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631310
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х13
Вес, кг.
1

Описание товара Точка доступа MikroTik CUBEG-5AC60AY-SA

Решения на частоте 60 ГГц обеспечивают непревзойденную скорость и стабильность, экономя при этом время и затраты на установку и обслуживание. Серия Cube 60Pro выводит преимущества сетей 60 ГГц на новый уровень - стандарт 802.11ay обеспечивает еще большую стабильность, скорость и дальность действия. CubeSA 60Pro ac - это идеальное решение, если вам необходимо подключить несколько устройств. В режиме точка-многоточка дальность действия CubeSA 60Pro ac достигает 600 метров, что позволяет использовать это устройство при организации всех видов мероприятий: от фестивалей и семинаров до строительных площадок и так далее. Мощное клиентское устройство Cube 60Pro ac позволяет устанавливать ультрабыстрые соединения «Точка-Точка» на расстоянии до 1 км. Также добавлена поддержка канала 5 ГГц*, что при необходимости повышает дальность связи. К тому же в тестах производителя соединение даже на 2,4 км оставалось надёжным. Сделать сверхбыстрый канал между двумя точками просто как никогда! Нет необходимости в сложных проводных инсталляциях - портативный и удобный CubeSA 60Pro ac позаботится об этом! Частота 60 ГГц не подвержена влиянию переполненного беспроводного спектра, она обеспечивает высокую скорость и пропускную способность. Но в плохих погодных условиях она может иногда давать сбои. Поэтому устройства Cube 60Pro оснащены автоматическим переключением на частоту 5 ГГц. Добавлена мощная направленная антенна, так что производительность в диапазоне 5 ГГц будет такой же хорошей, как и в диапазоне 60 ГГц. Корпус Cube отличается прочностью и компактностью. Он дополнен прочным металлическим основанием - для лучшего крепления и возможности охлаждения.

Отзывы о товаре Точка доступа MikroTik CUBEG-5AC60AY-SA




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Описание
Решения на частоте 60 ГГц обеспечивают непревзойденную скорость и стабильность, экономя при этом время и затраты на установку и обслуживание. Серия Cube 60Pro выводит преимущества сетей 60 ГГц на новый уровень - стандарт 802.11ay обеспечивает еще большую стабильность, скорость и дальность действия. CubeSA 60Pro ac - это идеальное решение, если вам необходимо подключить несколько устройств. В режиме точка-многоточка дальность действия CubeSA 60Pro ac достигает 600 метров, что позволяет использовать это устройство при организации всех видов мероприятий: от фестивалей и семинаров до строительных площадок и так далее. Мощное клиентское устройство Cube 60Pro ac позволяет устанавливать ультрабыстрые соединения «Точка-Точка» на расстоянии до 1 км. Также добавлена поддержка канала 5 ГГц*, что при необходимости повышает дальность связи. К тому же в тестах производителя соединение даже на 2,4 км оставалось надёжным. Сделать сверхбыстрый канал между двумя точками просто как никогда! Нет необходимости в сложных проводных инсталляциях - портативный и удобный CubeSA 60Pro ac позаботится об этом! Частота 60 ГГц не подвержена влиянию переполненного беспроводного спектра, она обеспечивает высокую скорость и пропускную способность. Но в плохих погодных условиях она может иногда давать сбои. Поэтому устройства Cube 60Pro оснащены автоматическим переключением на частоту 5 ГГц. Добавлена мощная направленная антенна, так что производительность в диапазоне 5 ГГц будет такой же хорошей, как и в диапазоне 60 ГГц. Корпус Cube отличается прочностью и компактностью. Он дополнен прочным металлическим основанием - для лучшего крепления и возможности охлаждения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Точка доступа MikroTik CUBEG-5AC60AY-SA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...