Описание товара Точка доступа MikroTik CUBEG-5AC60AY-SA

Решения на частоте 60 ГГц обеспечивают непревзойденную скорость и стабильность, экономя при этом время и затраты на установку и обслуживание. Серия Cube 60Pro выводит преимущества сетей 60 ГГц на новый уровень - стандарт 802.11ay обеспечивает еще большую стабильность, скорость и дальность действия. CubeSA 60Pro ac - это идеальное решение, если вам необходимо подключить несколько устройств. В режиме точка-многоточка дальность действия CubeSA 60Pro ac достигает 600 метров, что позволяет использовать это устройство при организации всех видов мероприятий: от фестивалей и семинаров до строительных площадок и так далее. Мощное клиентское устройство Cube 60Pro ac позволяет устанавливать ультрабыстрые соединения «Точка-Точка» на расстоянии до 1 км. Также добавлена поддержка канала 5 ГГц*, что при необходимости повышает дальность связи. К тому же в тестах производителя соединение даже на 2,4 км оставалось надёжным. Сделать сверхбыстрый канал между двумя точками просто как никогда! Нет необходимости в сложных проводных инсталляциях - портативный и удобный CubeSA 60Pro ac позаботится об этом! Частота 60 ГГц не подвержена влиянию переполненного беспроводного спектра, она обеспечивает высокую скорость и пропускную способность. Но в плохих погодных условиях она может иногда давать сбои. Поэтому устройства Cube 60Pro оснащены автоматическим переключением на частоту 5 ГГц. Добавлена мощная направленная антенна, так что производительность в диапазоне 5 ГГц будет такой же хорошей, как и в диапазоне 60 ГГц. Корпус Cube отличается прочностью и компактностью. Он дополнен прочным металлическим основанием - для лучшего крепления и возможности охлаждения.