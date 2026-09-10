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Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP660 HD белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP660 HD белый

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Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP660 HD белый - фото 1
Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP660 HD белый - фото 2
Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP660 HD белый - фото 3
Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP660 HD белый - фото 4
Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP660 HD белый - фото 5
Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP660 HD белый - фото 6
Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP660 HD белый - фото 7
Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP660 HD белый - фото 8
Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP660 HD белый - фото 9
Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP660 HD белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внутренних антенн
8
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP660 HD белый - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP660 HD белый - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP660 HD белый - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP660 HD белый - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP660 HD белый - фото 5
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP660 HD белый - фото 6
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP660 HD белый - фото 7
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP660 HD белый - фото 8
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP660 HD белый - фото 9
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP660 HD белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 407933
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
EAP660 HD• Адаптер питания• Комплект для монтажа• Руководство по установке
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Режим работы
повторитель, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внутренних антенн
8
Количество портов LAN
1
Поддержка PoE
802.3at
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х8
Вес, кг.
1.48

Описание товара Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP660 HD белый

Точка доступа TP-Link EAP660 HD с поддержкой PoE предназначен для работы в условиях повышенной плотности клиентов, обеспечивая в этих условиях увеличенную пропускную способность. Благодаря использованию восьми пространственных потоков этот модуль повышает пропускную способность в многопользовательском режиме. При поддержке стандарта Wi-Fi 802.11 с частотой работы передатчика 2.4 ГГц и 5 ГГц пользователь получает скорость Ethernet на уровне 1x10/100/1000/2500 Мбит/сек. TP-Link EAP660 HD поддерживает максимальную скорость беспроводного соединения 2402 Мбит. Преимущество модуля в возможности автонастройки параметров, поддержке умного мониторинга и централизованного хранилища в облаке, которое обеспечивает быстрый доступ к файлам. Благодаря бесшовному роумингу голосовая связь и видеопоток будут стабильными даже в случае перемещения между локациями. Точка доступа устанавливается внутри помещения и поддерживает управление через SSH, TP-Link Omada, Web-интерфейс, мобильное приложение.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP660 HD белый




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
EAP660 HD• Адаптер питания• Комплект для монтажа• Руководство по установке
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Режим работы
повторитель, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внутренних антенн
8
Количество портов LAN
1
Развернуть
Поддержка PoE
802.3at
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа TP-Link EAP660 HD с поддержкой PoE предназначен для работы в условиях повышенной плотности клиентов, обеспечивая в этих условиях увеличенную пропускную способность. Благодаря использованию восьми пространственных потоков этот модуль повышает пропускную способность в многопользовательском режиме. При поддержке стандарта Wi-Fi 802.11 с частотой работы передатчика 2.4 ГГц и 5 ГГц пользователь получает скорость Ethernet на уровне 1x10/100/1000/2500 Мбит/сек. TP-Link EAP660 HD поддерживает максимальную скорость беспроводного соединения 2402 Мбит. Преимущество модуля в возможности автонастройки параметров, поддержке умного мониторинга и централизованного хранилища в облаке, которое обеспечивает быстрый доступ к файлам. Благодаря бесшовному роумингу голосовая связь и видеопоток будут стабильными даже в случае перемещения между локациями. Точка доступа устанавливается внутри помещения и поддерживает управление через SSH, TP-Link Omada, Web-интерфейс, мобильное приложение.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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