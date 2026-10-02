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Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Pro (UAP-AC-PRO) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Pro (UAP-AC-PRO)

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Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Pro (UAP-AC-PRO) - фото 1
Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Pro (UAP-AC-PRO) - фото 2
Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Pro (UAP-AC-PRO) - фото 3
Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Pro (UAP-AC-PRO) - фото 4
Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Pro (UAP-AC-PRO) - фото 5
Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Pro (UAP-AC-PRO) - фото 6
Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Pro (UAP-AC-PRO) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
  • Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Pro (UAP-AC-PRO) - фото 1
  • Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Pro (UAP-AC-PRO) - фото 2
  • Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Pro (UAP-AC-PRO) - фото 3
  • Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Pro (UAP-AC-PRO) - фото 4
  • Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Pro (UAP-AC-PRO) - фото 5
  • Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Pro (UAP-AC-PRO) - фото 6
  • Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Pro (UAP-AC-PRO) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636114
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х32х32
Вес, кг.
10.35

Описание товара Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Pro (UAP-AC-PRO)

UniFi AC Pro AP UniFi AP AC PRO следует выбирать в случае, если вам необходимо получить максимальную пропускную способность беспроводной сети. Примененная антенная схема MIMO 3x3 обеспечивает рекордную скорость передачи данных - 1300 мб/сек для диапазона 5 ГГц и 450 мб/сек для диапазона 2.4 ГГц.

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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Описание
UniFi AC Pro AP UniFi AP AC PRO следует выбирать в случае, если вам необходимо получить максимальную пропускную способность беспроводной сети. Примененная антенная схема MIMO 3x3 обеспечивает рекордную скорость передачи данных - 1300 мб/сек для диапазона 5 ГГц и 450 мб/сек для диапазона 2.4 ГГц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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