Wi-Fi точка доступа Ubiquiti NanoStation 5AC Loco
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti NanoStation 5AC Loco
Ubiquiti Networks установила планку для первого в мире недорогостоящего и эффективного широкополосного оборудования для обслуживания клиентов (CPE) с NanoStation M. NanoStation AC и NanoStation AC loco используют интегрированный airMAX (Протокол MIMO TDMA) и выделенное управление Wi-Fi. Радио и антенна объединены для создания более эффективного и компактного CPE. NanoStation AC и NanoStation AC loco получают максимальный выигрыш из минимального значения. Низкая стоимость, высокая производительность и малый форм-фактор NanoStation AC и NanoStation AC loco делают их чрезвычайно универсальными и экономичными для развертывания.
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