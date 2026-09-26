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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti NanoStation 5AC Loco купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti NanoStation 5AC Loco

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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti NanoStation 5AC Loco - фото 1
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti NanoStation 5AC Loco - фото 2
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti NanoStation 5AC Loco - фото 3
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti NanoStation 5AC Loco - фото 4
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti NanoStation 5AC Loco - фото 5
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti NanoStation 5AC Loco - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti NanoStation 5AC Loco - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti NanoStation 5AC Loco - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti NanoStation 5AC Loco - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti NanoStation 5AC Loco - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti NanoStation 5AC Loco - фото 5
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti NanoStation 5AC Loco - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
6 210 руб.  7 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294190
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х5
Вес, г.
940

Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti NanoStation 5AC Loco

Ubiquiti Networks установила планку для первого в мире недорогостоящего и эффективного широкополосного оборудования для обслуживания клиентов (CPE) с NanoStation M. NanoStation AC и NanoStation AC loco используют интегрированный airMAX (Протокол MIMO TDMA) и выделенное управление Wi-Fi. Радио и антенна объединены для создания более эффективного и компактного CPE. NanoStation AC и NanoStation AC loco получают максимальный выигрыш из минимального значения. Низкая стоимость, высокая производительность и малый форм-фактор NanoStation AC и NanoStation AC loco делают их чрезвычайно универсальными и экономичными для развертывания.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Ubiquiti NanoStation 5AC Loco




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Описание
Ubiquiti Networks установила планку для первого в мире недорогостоящего и эффективного широкополосного оборудования для обслуживания клиентов (CPE) с NanoStation M. NanoStation AC и NanoStation AC loco используют интегрированный airMAX (Протокол MIMO TDMA) и выделенное управление Wi-Fi. Радио и антенна объединены для создания более эффективного и компактного CPE. NanoStation AC и NanoStation AC loco получают максимальный выигрыш из минимального значения. Низкая стоимость, высокая производительность и малый форм-фактор NanoStation AC и NanoStation AC loco делают их чрезвычайно универсальными и экономичными для развертывания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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