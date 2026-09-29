Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE510 белый
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE510 белый
Наружная Wi-Fi точка доступа CPE510 является недорогим и качественным решением для обеспечения беспроводного подключения вне помещения. Благодаря централизованному ПО для управления сетью устройства идеально подходят для подключения по схеме “точка-точка”, “точка-многоточка”, а также для создания Wi-Fi доступа вне помещения. Высокая производительность и удобный дизайн делают CPE510 идеальным выбором для предприятий и конечных пользователей. Чипсет уровня Enterprise от Qualcomm Atheros, высокомощные антенны, специально разработанный корпус и поддержка питания по стандарту PoE обеспечивают превосходную работу точки доступа CPE510 практически в любом климате. Рабочая температура устройства находится в диапазоне от -30 °С до +70 °С. Точка доступа предназначена для использования вне помещения и подходит для беспроводной передачи данных на расстоянии 15 км+. Устройство прошло эксплуатационные испытания.
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Теги товара: 5 ГГц
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
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