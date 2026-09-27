Wi-Fi точка доступа MikroTik SXTsq 5 ac (RBSXTSQG-5ACD)
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа MikroTik SXTsq 5 ac (RBSXTSQG-5ACD)
Устройство доступа Mikrotik SXTsq 5 ac поддерживает использование в качестве моста при передаче данных по схеме точка-точка на расстояние до 12 км, может применяться в качестве клиентского устройства. Модель в пластиковом корпусе белого цвета, защищенном от негативных погодных воздействий, располагает интегрированной антенной с коэффициентом усиления сигнала 16 dBi и радиомодулем мощностью 25 dBm. Передачу данных прибор осуществляет в частотном диапазоне 5 ГГц, позволяя добиться наибольшей скорости беспроводного соединения 867 Мбит/сек. Работой беспроводного уличного маршрутизатора Mikrotik SXTsq 5 ac, предназначенного для установки на столбе или мачте при помощи хомутов, управляет платформа RouterOS Level 3. Для управления функционалом также можно применять как Web-интерфейс, так и интерфейс командной строки (CLI). Питание сетевого устройства реализовано по стандарту PoE, который предполагает передачу энергии по свободным линиям сетевого кабеля.
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Теги товара: 5 ГГц
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Теги товара: 5 ГГц
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