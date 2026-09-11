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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1300 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 554318
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Описание товара Точка доступа HPE Aruba Instant On AP12 (RW) (R2X01A#AC3)
Точки доступа Aruba Instant On AP12 для установки в помещениях обеспечивают доступную эксплуатацию сетей Wi-Fi бизнес-класса по стандарту Wave 2 802.11ac для сред в компаниях малого бизнеса с низкой и средней плотностью. Возможности бизнес-класса предназначены для удовлетворения потребностей в мобильных технологиях, Интернете вещей и безопасности, которые возникают у небольших бутиков, новых технологических проектов и розничных магазинов, по привлекательной цене. Благодаря своим компактным размерам точки доступа Aruba Instant On AP12 для установки в помещениях обеспечивают многопользовательские возможности и совокупную максимальную скорость передачи данных на уровне 1,6 Гбит/с для поддержки видеотрансляций с высоким разрешением и потребностей облачных приложений. В такие точки доступа также встроен контроллер для упрощения развертывания, благодаря чему можно легко установить и управлять несколькими точками доступа без привлечения специалистов ИТ, дополнительного оборудования и приложений.
Точки доступа Aruba Instant On AP12 для установки в помещениях обеспечивают доступную эксплуатацию сетей Wi-Fi бизнес-класса по стандарту Wave 2 802.11ac для сред в компаниях малого бизнеса с низкой и средней плотностью. Возможности бизнес-класса предназначены для удовлетворения потребностей в мобильных технологиях, Интернете вещей и безопасности, которые возникают у небольших бутиков, новых технологических проектов и розничных магазинов, по привлекательной цене. Благодаря своим компактным размерам точки доступа Aruba Instant On AP12 для установки в помещениях обеспечивают многопользовательские возможности и совокупную максимальную скорость передачи данных на уровне 1,6 Гбит/с для поддержки видеотрансляций с высоким разрешением и потребностей облачных приложений. В такие точки доступа также встроен контроллер для упрощения развертывания, благодаря чему можно легко установить и управлять несколькими точками доступа без привлечения специалистов ИТ, дополнительного оборудования и приложений.
Точка доступа HPE Aruba Instant On AP12 (RW) (R2X01A#AC3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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