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Wi-Fi точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPACD-NM) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPACD-NM)

5 Отзывы
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Wi-Fi точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPACD-NM) - фото 1
Wi-Fi точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPACD-NM) - фото 2
Wi-Fi точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPACD-NM) - фото 3
Wi-Fi точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPACD-NM) - фото 4
Wi-Fi точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPACD-NM) - фото 5
Wi-Fi точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPACD-NM) - фото 6
Wi-Fi точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPACD-NM) - фото 7
Wi-Fi точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPACD-NM) - фото 8
Wi-Fi точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPACD-NM) - фото 9
Wi-Fi точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPACD-NM) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPACD-NM) - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPACD-NM) - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPACD-NM) - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPACD-NM) - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPACD-NM) - фото 5
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPACD-NM) - фото 6
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPACD-NM) - фото 7
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPACD-NM) - фото 8
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPACD-NM) - фото 9
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPACD-NM) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 240 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 287954
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPACD-NM)
14 240 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый, черный
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х15х7
Вес, кг.
1.07

Описание товара Wi-Fi точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPACD-NM)

Точка доступа Mikrotik NetMetal 5 RB922UAGS-5HPacD-NM – модель от популярного производителя, который специализируется на разработке и выпуске активного сетевого оборудования высокого класса. Перед вами – очень надежное устройство, предназначенное для уличного размещения. Вы сможете укомплектовать точку доступа двумя антеннами, подключение которых происходит к разъемам RP-SMA. Поддержка PoE дает возможность организовать питание модели от сети Ethernet. Также допускается подключение к электрической сети. Точка доступа Mikrotik NetMetal 5 RB922UAGS-5HPacD-NM характеризуется максимальной скоростью беспроводного соединения, равной 866 Мбит/с. Конструкцией модели предусмотрены порты SFP и USB. Точка доступа характеризуется степенью защиты IP66. Никакие явления погоды не способны оказать влияния на работу устройства. Корректная эксплуатация точки доступа гарантирована производителем при температуре воздуха, меняющейся в очень широком диапазоне – от -40 до 70 °C. В комплект поставки модели входят блок питания, инжектор PoE, металлическое кольцо, DIN-крепление и набор винтов.



Теги товара: 5 ГГц

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPACD-NM)

Источник: Яндекс Маркет
25.05.2030
Vasiliy

Достоинства:
Идеальное решение для дачи

Недостатки:
не обнаружил

Комментарий:
Купил для организации интернета на даче. Работает как часы уже два месяца, даже в грозу не подвела. Металлический корпус защищает от перепадов температур. Скорость передачи данных отличная, фильмы в 4K идут без буферизации. Управление через мобильное приложение очень удобное.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2027
Сергей

Достоинства:
Профессиональное решение для дома

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Как IT-специалист, всегда выбираю MikroTik - не подводит. Эта модель порадовала наличием гигабитных портов и поддержкой PoE. Настройка через WinBox интуитивно понятная. Сигнал стабильный, поставил новую прошивку - все работает без нареканий. Однозначно стоит своих денег!
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2019
Максим

Достоинства:
то что давно искал!

Недостатки:
нет

Комментарий:
Мощный и надежный девайс Использую в небольшом офисе уже третий месяц. Стабильно держит 20 подключенных устройств без потери скорости. Металлический корпус внушает доверие, качество сборки на высоте. Антенны съемные - можно при необходимости заменить на более мощные. Рекомендую для небольших помещений!
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2013
Вера

Достоинства:
Надежная рабочая лошадка!

Недостатки:
нет

Комментарий:
Использую в квартире площадью 80 кв.м - сигнал покрывает все помещения без проблем. Металлический корпус защищает от пыли и влаги. Особенно порадовало наличие USB-порта для подключения накопителя. Работает круглосуточно уже месяц, ни одного сбоя. Отличный выбор для домашнего использования!
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2007
Александр

Достоинства:
удобный

Недостатки:
нет

Комментарий:
Отличный выбор для дома! Приобрел эту точку доступа для организации Wi-Fi в загородном доме. Порадовала простота настройки через веб-интерфейс - справился буквально за 15 минут. Сигнал покрывает всю территорию участка без мертвых зон. Особенно порадовало наличие PoE - не пришлось тянуть дополнительную линию питания. За свои деньги - просто находка!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый, черный
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа Mikrotik NetMetal 5 RB922UAGS-5HPacD-NM – модель от популярного производителя, который специализируется на разработке и выпуске активного сетевого оборудования высокого класса. Перед вами – очень надежное устройство, предназначенное для уличного размещения. Вы сможете укомплектовать точку доступа двумя антеннами, подключение которых происходит к разъемам RP-SMA. Поддержка PoE дает возможность организовать питание модели от сети Ethernet. Также допускается подключение к электрической сети. Точка доступа Mikrotik NetMetal 5 RB922UAGS-5HPacD-NM характеризуется максимальной скоростью беспроводного соединения, равной 866 Мбит/с. Конструкцией модели предусмотрены порты SFP и USB. Точка доступа характеризуется степенью защиты IP66. Никакие явления погоды не способны оказать влияния на работу устройства. Корректная эксплуатация точки доступа гарантирована производителем при температуре воздуха, меняющейся в очень широком диапазоне – от -40 до 70 °C. В комплект поставки модели входят блок питания, инжектор PoE, металлическое кольцо, DIN-крепление и набор винтов.


Теги товара: 5 ГГц
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2030
Vasiliy

Достоинства:
Идеальное решение для дачи

Недостатки:
не обнаружил

Комментарий:
Купил для организации интернета на даче. Работает как часы уже два месяца, даже в грозу не подвела. Металлический корпус защищает от перепадов температур. Скорость передачи данных отличная, фильмы в 4K идут без буферизации. Управление через мобильное приложение очень удобное.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2027
Сергей

Достоинства:
Профессиональное решение для дома

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Как IT-специалист, всегда выбираю MikroTik - не подводит. Эта модель порадовала наличием гигабитных портов и поддержкой PoE. Настройка через WinBox интуитивно понятная. Сигнал стабильный, поставил новую прошивку - все работает без нареканий. Однозначно стоит своих денег!
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2019
Максим

Достоинства:
то что давно искал!

Недостатки:
нет

Комментарий:
Мощный и надежный девайс Использую в небольшом офисе уже третий месяц. Стабильно держит 20 подключенных устройств без потери скорости. Металлический корпус внушает доверие, качество сборки на высоте. Антенны съемные - можно при необходимости заменить на более мощные. Рекомендую для небольших помещений!
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2013
Вера

Достоинства:
Надежная рабочая лошадка!

Недостатки:
нет

Комментарий:
Использую в квартире площадью 80 кв.м - сигнал покрывает все помещения без проблем. Металлический корпус защищает от пыли и влаги. Особенно порадовало наличие USB-порта для подключения накопителя. Работает круглосуточно уже месяц, ни одного сбоя. Отличный выбор для домашнего использования!
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2007
Александр

Достоинства:
удобный

Недостатки:
нет

Комментарий:
Отличный выбор для дома! Приобрел эту точку доступа для организации Wi-Fi в загородном доме. Порадовала простота настройки через веб-интерфейс - справился буквально за 15 минут. Сигнал покрывает всю территорию участка без мертвых зон. Особенно порадовало наличие PoE - не пришлось тянуть дополнительную линию питания. За свои деньги - просто находка!


Wi-Fi точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPACD-NM) - данный товар вы можете купить по цене 14240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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