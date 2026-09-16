Wi-Fi точка доступа MikroTik RB911G-2HPnD-12S
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 260 руб.
В наличии
Код товара: 723212
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 260 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
Базовая станция, блок питания , крепления
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Режим работы
мост, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt, 802.1Q
Размещение
уличное
Установка
настенная, на мачту
Зона покрытия, м2
3
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.6
Описание товара Wi-Fi точка доступа MikroTik RB911G-2HPnD-12S
Wi-Fi точка доступа MikroTik для уличного размещения и установки на мачту. Поддержка диапазона 2,4 ГГц и стандарта Wi?Fi 4 (802.11n) обеспечивает скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с, а проводное подключение через один LAN-порт — до 1000 Мбит/с. Модель работает в режимах точки доступа и моста, оснащена двумя внутренними антеннами и рассчитана на покрытие до 3 м?. Поддержка PoE по стандартам 802.1Q, 802.3af, 802.3bt и 802.3at упрощает подключение и размещение устройства. Белый корпус, вес 0,8 кг и монтаж на мачту делают точку доступа практичным решением для компактных уличных сетей.
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Бренд
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
Базовая станция, блок питания , крепления
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Режим работы
мост, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Развернуть
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt, 802.1Q
Размещение
уличное
Установка
настенная, на мачту
Зона покрытия, м2
3
Страна производитель
Китай
Wi-Fi точка доступа MikroTik для уличного размещения и установки на мачту. Поддержка диапазона 2,4 ГГц и стандарта Wi?Fi 4 (802.11n) обеспечивает скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с, а проводное подключение через один LAN-порт — до 1000 Мбит/с. Модель работает в режимах точки доступа и моста, оснащена двумя внутренними антеннами и рассчитана на покрытие до 3 м?. Поддержка PoE по стандартам 802.1Q, 802.3af, 802.3bt и 802.3at упрощает подключение и размещение устройства. Белый корпус, вес 0,8 кг и монтаж на мачту делают точку доступа практичным решением для компактных уличных сетей.
Wi-Fi точка доступа MikroTik RB911G-2HPnD-12S - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11260 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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