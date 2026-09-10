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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Radio LTU-LITE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Radio LTU-LITE

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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Radio LTU-LITE - фото 1
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Radio LTU-LITE - фото 2
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Radio LTU-LITE - фото 3
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Radio LTU-LITE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Radio LTU-LITE - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Radio LTU-LITE - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Radio LTU-LITE - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Radio LTU-LITE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 466853
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х9
Вес, г.
250

Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Radio LTU-LITE

LTU-Lite – беспроводная 5 Ггц точка доступа, предназначенная для работы в сетях топологии PTMP, где в роли базовой станции выступает Rocket LTU. Модель является хорошим выбором, в случае необходимости подключения к сети абонентов, которые расположены на небольшом удалении от источника сигнала.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Radio LTU-LITE




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Описание
LTU-Lite – беспроводная 5 Ггц точка доступа, предназначенная для работы в сетях топологии PTMP, где в роли базовой станции выступает Rocket LTU. Модель является хорошим выбором, в случае необходимости подключения к сети абонентов, которые расположены на небольшом удалении от источника сигнала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Radio LTU-LITE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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