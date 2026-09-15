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Точка доступа MikroTik cAPGi-5HaxD2HaxD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Точка доступа MikroTik cAPGi-5HaxD2HaxD

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Точка доступа MikroTik cAPGi-5HaxD2HaxD - фото 1
Точка доступа MikroTik cAPGi-5HaxD2HaxD - фото 2
Точка доступа MikroTik cAPGi-5HaxD2HaxD - фото 3
Точка доступа MikroTik cAPGi-5HaxD2HaxD - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
  • Точка доступа MikroTik cAPGi-5HaxD2HaxD - фото 1
  • Точка доступа MikroTik cAPGi-5HaxD2HaxD - фото 2
  • Точка доступа MikroTik cAPGi-5HaxD2HaxD - фото 3
  • Точка доступа MikroTik cAPGi-5HaxD2HaxD - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627236
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х27х6
Вес, кг.
2.04

Описание товара Точка доступа MikroTik cAPGi-5HaxD2HaxD

MikroTik cAP ax (cAPGi-5HaxD2HaxD) двухдиапазонная всенаправленная точка доступа Wi-Fi 6 от MikroTik для дома и офиса.

Отзывы о товаре Точка доступа MikroTik cAPGi-5HaxD2HaxD




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Описание
MikroTik cAP ax (cAPGi-5HaxD2HaxD) двухдиапазонная всенаправленная точка доступа Wi-Fi 6 от MikroTik для дома и офиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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