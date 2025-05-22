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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-EXTENDER купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-EXTENDER

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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-EXTENDER - фото 1
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-EXTENDER - фото 2
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-EXTENDER - фото 3
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-EXTENDER - фото 4
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-EXTENDER - фото 5
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-EXTENDER - фото 6
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-EXTENDER - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-EXTENDER - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-EXTENDER - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-EXTENDER - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-EXTENDER - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-EXTENDER - фото 5
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-EXTENDER - фото 6
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-EXTENDER - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
16 170 руб.  24 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631308
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, г.
600

Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-EXTENDER

WiFi 6 Extender (U6 Extender) — это портативная, простая в развертывании точка доступа Wi-Fi 6, которая может мгновенно расширить зону покрытия WiFi в вашем доме или офисе. Благодаря двухдиапазонному дизайну и общей пропускной способности более 5,3 Гбит/с удлинитель U6 обеспечивает прочное и надежное соединение, необходимое для поддержки даже самых плотных сетей. Эта точка доступа, разработанная для простоты plug-and-play, подключается к любой стандартной дуплексной сетевой розетке США. Его компактный дизайн позволяет усилить сигнал, не теряя места и не жертвуя внешним видом.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-EXTENDER

Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
yura y.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар !несколько месяцев ни одного сбоя . С последними обновлениями .
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Огонь! Встроенный МЭ выше всяких ожиданий. Доволен как слон
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2024
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
шикарный роутер. однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2024
Денис Ф.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошая штука
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2024
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
Беру уже не в первый раз. Все прекрасно работает.
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2024
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машина для домашней сети 24/7
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2024
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Отличный выбор для домашнего wifi
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2024
Василий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Очередной образец лучшего сетевого оборудования в мире. Лучшего пока не придумали…



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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Описание
WiFi 6 Extender (U6 Extender) — это портативная, простая в развертывании точка доступа Wi-Fi 6, которая может мгновенно расширить зону покрытия WiFi в вашем доме или офисе. Благодаря двухдиапазонному дизайну и общей пропускной способности более 5,3 Гбит/с удлинитель U6 обеспечивает прочное и надежное соединение, необходимое для поддержки даже самых плотных сетей. Эта точка доступа, разработанная для простоты plug-and-play, подключается к любой стандартной дуплексной сетевой розетке США. Его компактный дизайн позволяет усилить сигнал, не теряя места и не жертвуя внешним видом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
yura y.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар !несколько месяцев ни одного сбоя . С последними обновлениями .
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Огонь! Встроенный МЭ выше всяких ожиданий. Доволен как слон
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2024
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
шикарный роутер. однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2024
Денис Ф.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошая штука
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2024
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
Беру уже не в первый раз. Все прекрасно работает.
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2024
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машина для домашней сети 24/7
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2024
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Отличный выбор для домашнего wifi
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2024
Василий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Очередной образец лучшего сетевого оборудования в мире. Лучшего пока не придумали…


Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-EXTENDER - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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