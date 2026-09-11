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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 579264
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Беспроводная точка доступа DWL-X8630AP, крепежный кронштейн (с винтами), зажимы для крепления на потолке, консольный кабель, краткое руководство по установке, гарантийный талон.
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х30х28
Вес, кг.
1.03
Описание товара Точка доступа D-Link DWL-X8630AP (DWL-X8630AP/UN/A1A)
Унифицированная точка доступа D-Link DWL-X8630AP/UN/A1A предназначена для организации масштабируемых беспроводных сетей на предприятиях малого и среднего бизнеса. DWL-X8630AP/UN/A1A поддерживает стандарт беспроводной связи 802.11ax и одновременную работу в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, что позволяет применять точку доступа для решения широкого ряда сетевых задач, в том числе требовательных к пропускной способности. Точка доступа DWL-X8630AP/UN/A1A может работать как в автономном режиме, так и под управлением унифицированных беспроводных контроллеров D-Link1. Благодаря удобному управлению и высокой скорости соединения устройство легко интегрируется в любую существующую сетевую инфраструктуру, которая в дальнейшем может быть масштабирована в соответствии с требованиями пользователя.
Беспроводная точка доступа DWL-X8630AP, крепежный кронштейн (с винтами), зажимы для крепления на потолке, консольный кабель, краткое руководство по установке, гарантийный талон.
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
4
Развернуть
Количество портов LAN
2
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Страна производитель
Китай
Описание
Унифицированная точка доступа D-Link DWL-X8630AP/UN/A1A предназначена для организации масштабируемых беспроводных сетей на предприятиях малого и среднего бизнеса. DWL-X8630AP/UN/A1A поддерживает стандарт беспроводной связи 802.11ax и одновременную работу в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, что позволяет применять точку доступа для решения широкого ряда сетевых задач, в том числе требовательных к пропускной способности. Точка доступа DWL-X8630AP/UN/A1A может работать как в автономном режиме, так и под управлением унифицированных беспроводных контроллеров D-Link1. Благодаря удобному управлению и высокой скорости соединения устройство легко интегрируется в любую существующую сетевую инфраструктуру, которая в дальнейшем может быть масштабирована в соответствии с требованиями пользователя.
Точка доступа D-Link DWL-X8630AP (DWL-X8630AP/UN/A1A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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