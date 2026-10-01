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Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA90AX PRO (NWA90AXPRO-EU0102F) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA90AX PRO (NWA90AXPRO-EU0102F)

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Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA90AX PRO (NWA90AXPRO-EU0102F) - фото 1
Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA90AX PRO (NWA90AXPRO-EU0102F) - фото 2
Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA90AX PRO (NWA90AXPRO-EU0102F) - фото 3
Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA90AX PRO (NWA90AXPRO-EU0102F) - фото 4
Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA90AX PRO (NWA90AXPRO-EU0102F) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
  • Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA90AX PRO (NWA90AXPRO-EU0102F) - фото 1
  • Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA90AX PRO (NWA90AXPRO-EU0102F) - фото 2
  • Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA90AX PRO (NWA90AXPRO-EU0102F) - фото 3
  • Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA90AX PRO (NWA90AXPRO-EU0102F) - фото 4
  • Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA90AX PRO (NWA90AXPRO-EU0102F) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
15 670 руб.  24 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631284
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Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Размеры в упаковке, см
23х16х6
Вес, г.
600

Описание товара Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA90AX PRO (NWA90AXPRO-EU0102F)

Zyxel NWA90AX Pro с поддержкой Wi-Fi AX3000 и Ethernet-аплинком 2.5G обеспечивает самую быструю скорость Wi-Fi 6 для малого бизнеса, SoHo и домашних офисов. Владельцам малого бизнеса, которым нужна недорогая точка доступа Wi-Fi 6 с мультигигабитным портом для поддержки большего количества подключенных устройств и приложений с максимальной скоростью, Zyxel NWA90AX Pro, без сомнения, станет идеальным выбором. Не требуется никаких навыков работы с сетями - NWA90AX Pro можно легко установить и настроить любым пользователем в небольших отелях, кафе, домашних офисах или бутиках/розничных магазинах. Простая конфигурация позволяет настроить сеть для ваших клиентов и сотрудников за считанные минуты. Точка доступа может работать как в системе централизованного управления Nebula, так и в автономном режиме.

Отзывы о товаре Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA90AX PRO (NWA90AXPRO-EU0102F)




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Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Описание
Zyxel NWA90AX Pro с поддержкой Wi-Fi AX3000 и Ethernet-аплинком 2.5G обеспечивает самую быструю скорость Wi-Fi 6 для малого бизнеса, SoHo и домашних офисов. Владельцам малого бизнеса, которым нужна недорогая точка доступа Wi-Fi 6 с мультигигабитным портом для поддержки большего количества подключенных устройств и приложений с максимальной скоростью, Zyxel NWA90AX Pro, без сомнения, станет идеальным выбором. Не требуется никаких навыков работы с сетями - NWA90AX Pro можно легко установить и настроить любым пользователем в небольших отелях, кафе, домашних офисах или бутиках/розничных магазинах. Простая конфигурация позволяет настроить сеть для ваших клиентов и сотрудников за считанные минуты. Точка доступа может работать как в системе централизованного управления Nebula, так и в автономном режиме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA90AX PRO (NWA90AXPRO-EU0102F) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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