Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA90AX PRO (NWA90AXPRO-EU0102F)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA90AX PRO (NWA90AXPRO-EU0102F)
Zyxel NWA90AX Pro с поддержкой Wi-Fi AX3000 и Ethernet-аплинком 2.5G обеспечивает самую быструю скорость Wi-Fi 6 для малого бизнеса, SoHo и домашних офисов. Владельцам малого бизнеса, которым нужна недорогая точка доступа Wi-Fi 6 с мультигигабитным портом для поддержки большего количества подключенных устройств и приложений с максимальной скоростью, Zyxel NWA90AX Pro, без сомнения, станет идеальным выбором. Не требуется никаких навыков работы с сетями - NWA90AX Pro можно легко установить и настроить любым пользователем в небольших отелях, кафе, домашних офисах или бутиках/розничных магазинах. Простая конфигурация позволяет настроить сеть для ваших клиентов и сотрудников за считанные минуты. Точка доступа может работать как в системе централизованного управления Nebula, так и в автономном режиме.
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