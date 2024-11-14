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Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE220 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE220 белый

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Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE220 белый - фото 1
Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE220 белый - фото 2
Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE220 белый - фото 3
Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE220 белый - фото 4
Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE220 белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE220 белый - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE220 белый - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE220 белый - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE220 белый - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE220 белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257439
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х30
Вес, кг.
1.04

Описание товара Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE220 белый

Наружная Wi-Fi точка доступа CPE220 является недорогим и качественным решением для обеспечения беспроводного подключения вне помещения. Благодаря централизованному ПО для управления сетью устройство идеально подходит для подключения по схеме “точка-точка”, “точка-многоточка”, а также для создания Wi-Fi доступа вне помещения. Высокая производительность и удобный дизайн делают CPE220 идеальным выбором для предприятий и конечных пользователей. Чипсет уровня Enterprise от Qualcomm Atheros, высокомощные антенны, специально разработанный корпус и поддержка питания по стандарту PoE обеспечивают превосходную работу точки доступа CPE220 практически в любом климате. Рабочая температура устройства находится в диапазоне от -40 °С до +70 °С. Точка доступа предназначена для использования вне помещения и подходит для беспроводной передачи данных на расстоянии 13 км+. Устройство прошло эксплуатационные испытания.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE220 белый

Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная точка доступа, как и весь ассортимент у TP-Link
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
Алексей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая бюджетная точка доступа. Советую. На объекте с 2020 года трудится



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Описание
Наружная Wi-Fi точка доступа CPE220 является недорогим и качественным решением для обеспечения беспроводного подключения вне помещения. Благодаря централизованному ПО для управления сетью устройство идеально подходит для подключения по схеме “точка-точка”, “точка-многоточка”, а также для создания Wi-Fi доступа вне помещения. Высокая производительность и удобный дизайн делают CPE220 идеальным выбором для предприятий и конечных пользователей. Чипсет уровня Enterprise от Qualcomm Atheros, высокомощные антенны, специально разработанный корпус и поддержка питания по стандарту PoE обеспечивают превосходную работу точки доступа CPE220 практически в любом климате. Рабочая температура устройства находится в диапазоне от -40 °С до +70 °С. Точка доступа предназначена для использования вне помещения и подходит для беспроводной передачи данных на расстоянии 13 км+. Устройство прошло эксплуатационные испытания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная точка доступа, как и весь ассортимент у TP-Link
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
Алексей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая бюджетная точка доступа. Советую. На объекте с 2020 года трудится


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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