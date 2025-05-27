Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225-outdoor белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225-outdoor белый
Благодаря высокомощному передатчику, двум антеннам и поддержке 802.11ac Wave 2 MU-MIMO устройство сможет гарантировать высокую производительность Wi-Fi и широкое покрытие на диапазоне 2,4 ГГц и 5 ГГц. Стандарты Fast Roaming 802.11k и 802.11v автоматически переводят клиентов на точки доступа с оптимальным сигналом, обеспечивая плавное переключение при движении. Это обеспечивает беспрерывное соединение во время использования сервисов VoIP или видеоконференций. Благодаря специальному дизайну антенн, корпуса, возможностям питания и установки EAP225-Outdoor отлично подойдёт для инсталляции как в помещении, так и на улице.
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Достоинства:
Комментарий:
отличная точка доступа, мощность хорошая, раздаёт 2.4 и 5 м.герц.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая вещь. Покрытие хорошее, 60 метров от точки 160 Мбит
Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225-outdoor белый
Достоинства:
Комментарий:
отличная точка доступа, мощность хорошая, раздаёт 2.4 и 5 м.герц.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая вещь. Покрытие хорошее, 60 метров от точки 160 Мбит