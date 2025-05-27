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Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225-outdoor белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225-outdoor белый

2 Отзывы
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Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225-outdoor белый - фото 1
Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225-outdoor белый - фото 2
Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225-outdoor белый - фото 3
Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225-outdoor белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225-outdoor белый - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225-outdoor белый - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225-outdoor белый - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225-outdoor белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257438
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х14х10
Вес, г.
750

Описание товара Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225-outdoor белый

Благодаря высокомощному передатчику, двум антеннам и поддержке 802.11ac Wave 2 MU-MIMO устройство сможет гарантировать высокую производительность Wi-Fi и широкое покрытие на диапазоне 2,4 ГГц и 5 ГГц. Стандарты Fast Roaming 802.11k и 802.11v автоматически переводят клиентов на точки доступа с оптимальным сигналом, обеспечивая плавное переключение при движении. Это обеспечивает беспрерывное соединение во время использования сервисов VoIP или видеоконференций. Благодаря специальному дизайну антенн, корпуса, возможностям питания и установки EAP225-Outdoor отлично подойдёт для инсталляции как в помещении, так и на улице.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225-outdoor белый

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Артем П.

Достоинства:


Комментарий:
отличная точка доступа, мощность хорошая, раздаёт 2.4 и 5 м.герц.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая вещь. Покрытие хорошее, 60 метров от точки 160 Мбит



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря высокомощному передатчику, двум антеннам и поддержке 802.11ac Wave 2 MU-MIMO устройство сможет гарантировать высокую производительность Wi-Fi и широкое покрытие на диапазоне 2,4 ГГц и 5 ГГц. Стандарты Fast Roaming 802.11k и 802.11v автоматически переводят клиентов на точки доступа с оптимальным сигналом, обеспечивая плавное переключение при движении. Это обеспечивает беспрерывное соединение во время использования сервисов VoIP или видеоконференций. Благодаря специальному дизайну антенн, корпуса, возможностям питания и установки EAP225-Outdoor отлично подойдёт для инсталляции как в помещении, так и на улице.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Артем П.

Достоинства:


Комментарий:
отличная точка доступа, мощность хорошая, раздаёт 2.4 и 5 м.герц.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая вещь. Покрытие хорошее, 60 метров от точки 160 Мбит


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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