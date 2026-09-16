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Wi-Fi точка доступа Tenda CPE6S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа Tenda CPE6S

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Wi-Fi точка доступа Tenda CPE6S - фото 2
Wi-Fi точка доступа Tenda CPE6S - фото 3
Wi-Fi точка доступа Tenda CPE6S - фото 4
Wi-Fi точка доступа Tenda CPE6S - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
4
  • Wi-Fi точка доступа Tenda CPE6S - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа Tenda CPE6S - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа Tenda CPE6S - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа Tenda CPE6S - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа Tenda CPE6S - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737762
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
модуль, документация, упаковка
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
4
Размещение
уличное
Установка
настенная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х25х12
Вес, г.
500

Описание товара Wi-Fi точка доступа Tenda CPE6S

Tenda IP-COM CPE6S — это мощная наружная точка доступа, разработанная для создания беспроводных интернет-сетей и систем видеонаблюдения CCTV. Уникальная возможность работы в режимах как точки-точки (PtP), так и точки-многоточки (PtMP) делает её универсальным решением для различных коммуникационных задач. CPE6S обеспечивает высокую скорость передачи данных до 876 Мбит/с, что гарантирует быстрое и стабильное беспроводное интернет-соединение или передачу видеопотоков без задержек и потерь. Это делает её идеальным выбором для использования в условиях, требующих высокой пропускной способности и надежности. Одной из ключевых особенностей CPE6S является поддержка технологии Power over Ethernet (PoE). Это позволяет устанавливать точку доступа даже в местах, где нет доступа к электрическим розеткам, используя стандартный сетевой кабель RJ45 для подачи питания и передачи данных. Основные характеристики: Частотный диапазон устройств Wi-Fi: 5 ГГц Тип разъема: RJ45 Назначение: для сетевого оборудования Это надежное и эффективное решение для создания беспроводных сетей, обеспечивающее высокую скорость передачи данных и гибкость в установке, что делает её незаменимой в современных условиях эксплуатации.



Теги товара: 5 ГГц

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Tenda CPE6S




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
модуль, документация, упаковка
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
4
Размещение
уличное
Развернуть
Установка
настенная
Страна производитель
Китай
Описание
Tenda IP-COM CPE6S — это мощная наружная точка доступа, разработанная для создания беспроводных интернет-сетей и систем видеонаблюдения CCTV. Уникальная возможность работы в режимах как точки-точки (PtP), так и точки-многоточки (PtMP) делает её универсальным решением для различных коммуникационных задач. CPE6S обеспечивает высокую скорость передачи данных до 876 Мбит/с, что гарантирует быстрое и стабильное беспроводное интернет-соединение или передачу видеопотоков без задержек и потерь. Это делает её идеальным выбором для использования в условиях, требующих высокой пропускной способности и надежности. Одной из ключевых особенностей CPE6S является поддержка технологии Power over Ethernet (PoE). Это позволяет устанавливать точку доступа даже в местах, где нет доступа к электрическим розеткам, используя стандартный сетевой кабель RJ45 для подачи питания и передачи данных. Основные характеристики: Частотный диапазон устройств Wi-Fi: 5 ГГц Тип разъема: RJ45 Назначение: для сетевого оборудования Это надежное и эффективное решение для создания беспроводных сетей, обеспечивающее высокую скорость передачи данных и гибкость в установке, что делает её незаменимой в современных условиях эксплуатации.


Теги товара: 5 ГГц
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