Wi-Fi точка доступа Tenda CPE6S
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа Tenda CPE6S
Tenda IP-COM CPE6S — это мощная наружная точка доступа, разработанная для создания беспроводных интернет-сетей и систем видеонаблюдения CCTV. Уникальная возможность работы в режимах как точки-точки (PtP), так и точки-многоточки (PtMP) делает её универсальным решением для различных коммуникационных задач. CPE6S обеспечивает высокую скорость передачи данных до 876 Мбит/с, что гарантирует быстрое и стабильное беспроводное интернет-соединение или передачу видеопотоков без задержек и потерь. Это делает её идеальным выбором для использования в условиях, требующих высокой пропускной способности и надежности. Одной из ключевых особенностей CPE6S является поддержка технологии Power over Ethernet (PoE). Это позволяет устанавливать точку доступа даже в местах, где нет доступа к электрическим розеткам, используя стандартный сетевой кабель RJ45 для подачи питания и передачи данных. Основные характеристики: Частотный диапазон устройств Wi-Fi: 5 ГГц Тип разъема: RJ45 Назначение: для сетевого оборудования Это надежное и эффективное решение для создания беспроводных сетей, обеспечивающее высокую скорость передачи данных и гибкость в установке, что делает её незаменимой в современных условиях эксплуатации.
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Теги товара: 5 ГГц
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
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