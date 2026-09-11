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Wi-Fi точка доступа TP-LINK EAP110 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа TP-LINK EAP110 белый

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Wi-Fi точка доступа TP-LINK EAP110 белый - фото 1
Wi-Fi точка доступа TP-LINK EAP110 белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
  • Wi-Fi точка доступа TP-LINK EAP110 белый - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа TP-LINK EAP110 белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 330 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 72489
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа TP-LINK EAP110 белый
3 330 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
720

Описание товара Wi-Fi точка доступа TP-LINK EAP110 белый

Точка доступа для установки на потолке или стене с поддержкой пассивного PoE.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа TP-LINK EAP110 белый




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа для установки на потолке или стене с поддержкой пассивного PoE.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi точка доступа TP-LINK EAP110 белый - стоимость товара 3330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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